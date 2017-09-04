Дешам: «Футболисты Люксембурга играли героически»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги домашнего матча 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018, в котором его команда сыграла вничью с Люксембургом (0:0). Специалист подчеркнул, что его подопечных подвела реализация моментов.

«Франции не хватило эффективности в атакующей стадии. Тяжело не победить, когда имеешь столько моментов. Поздравляю команду Люксембурга, они играли героически.

Обидно, что не реализовали такое большое количество моментов, но это футбол», – приводит слова Дешама Foot Mercato.