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    Дешам: «Футболисты Люксембурга играли героически»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги домашнего матча 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018, в котором его команда сыграла вничью с Люксембургом (0:0). Специалист подчеркнул, что его подопечных подвела реализация моментов.

    «Франции не хватило эффективности в атакующей стадии. Тяжело не победить, когда имеешь столько моментов. Поздравляю команду Люксембурга, они играли героически.

    Обидно, что не реализовали такое большое количество моментов, но это футбол», – приводит слова Дешама Foot Mercato.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 01:27
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