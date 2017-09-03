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    Отбор на ЧМ-2018. Бельгия обыграла Грецию, дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине разгромить Гибралтар

    В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Босния и Герцеговина в гостях разгромила Гибралтар – 4:0. Дубль сделал Эдин Джеко.

    В другой встрече Бельгия одержала победу над Грецией и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу группы Н.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Н. 8-й тур

    Гибралтар – Босния и Герцеговина – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джеко, 35; 0:2 – Кодро, 65; 0:3 – Лулич, 83; 0:4 – Джеко, 86.

    Греция – Бельгия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вертонген, 70; 1:1 – Зека, 73; 1:2 – Лукаку, 75.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 23:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 сентября 2017, 01:15

      31 чел поставили на ничью, Франции и Люксембурга, народ, да вы точно заранее знали результат игры . . . других оправданий быть не может. Это насколько надо быть психом или же так сильно разочароваться в ставках (на 2-й, а не на 22-й день), что вы решили была не была, и все поставили на ничью . . . коэф 76, ёп-те . . .

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Аристократ Олжик 4 сентября 2017, 02:43

      Когда ставишь "фантики" есть смысл ставить одну - две ставки на "сумасшедший" результат))) Практика показывает, что такие ставки один раз за 2-3 месяца выстреливают))) Кто знал, что Ростов в ЛЧ в группе, на своем поле "уделает" саму Баварию?

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      Рейтинг: +1539

      isa361 4 сентября 2017, 00:57

      Думаю Бельгия выстрелит на ЧМ

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      Рейтинг: +2389

      serglider > isa361 4 сентября 2017, 02:51

      Что-то на Европе они не очень "выстрелили", есть такие сборные которые отбор на "ура" проходят, а в финальной части выступают невзрачно))) Англия например, до последних пятнадцати лет Испания, сборная СССР часто этим "грешила"))) Похоже бельгийцы взяли эту "эстафету" в свои руки...

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      Рейтинг: +1539

      isa361 > serglider 4 сентября 2017, 09:26

      Думаю проблемы в команде есть. В частности во взаимоотношениях тренера с некоторыми игроками

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 сентября 2017, 00:19

      молодцы

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