Отбор на ЧМ-2018. Бельгия обыграла Грецию, дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине разгромить Гибралтар

В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Босния и Герцеговина в гостях разгромила Гибралтар – 4:0. Дубль сделал Эдин Джеко.

В другой встрече Бельгия одержала победу над Грецией и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу группы Н.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Н. 8-й тур

Гибралтар – Босния и Герцеговина – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Джеко, 35; 0:2 – Кодро, 65; 0:3 – Лулич, 83; 0:4 – Джеко, 86.

Греция – Бельгия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вертонген, 70; 1:1 – Зека, 73; 1:2 – Лукаку, 75.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)