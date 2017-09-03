Отбор на ЧМ-2018. Бельгия обыграла Грецию, дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине разгромить Гибралтар

31 чел поставили на ничью, Франции и Люксембурга, народ, да вы точно заранее знали результат игры . . . других оправданий быть не может. Это насколько надо быть психом или же так сильно разочароваться в ставках (на 2-й, а не на 22-й день), что вы решили была не была, и все поставили на ничью . . . коэф 76, ёп-те . . .
В матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Босния и Герцеговина в гостях разгромила Гибралтар – 4:0. Дубль сделал Эдин Джеко.
В другой встрече Бельгия одержала победу над Грецией и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу группы Н.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Н. 8-й тур
Гибралтар – Босния и Герцеговина – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Джеко, 35; 0:2 – Кодро, 65; 0:3 – Лулич, 83; 0:4 – Джеко, 86.
Голы: 0:1 – Вертонген, 70; 1:1 – Зека, 73; 1:2 – Лукаку, 75.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)