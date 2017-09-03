Лунев – о дебюте в сборной России: «Как в сказку попал! А впереди еще еврокубки с «Зенитом»

Лунев молодец не пропустил это значит что Акинфеев сядет прочно в запас
Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной команды.
Отметим, что 25-летний россиянин провел 90 минут в товарищеском матче против «Динамо» (3:0).
«Сейчас в сборной коллектив дружный, все отлично. Со многими ребятами уже был знаком.
Раньше был запасным вратарем в «Торпедо», а теперь вызываюсь в сборную? Как в сказку попал! А впереди еще еврокубки», – сказал Лунев.
«Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории