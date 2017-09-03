Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лунев – о дебюте в сборной России: «Как в сказку попал! А впереди еще еврокубки с «Зенитом»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной команды.

    Отметим, что 25-летний россиянин провел 90 минут в товарищеском матче против «Динамо» (3:0).

    «Сейчас в сборной коллектив дружный, все отлично. Со многими ребятами уже был знаком.

    Раньше был запасным вратарем в «Торпедо», а теперь вызываюсь в сборную? Как в сказку попал! А впереди еще еврокубки», – сказал Лунев.

    «Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 4 сентября 2017, 08:08

      Лунев молодец не пропустил это значит что Акинфеев сядет прочно в запас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 3 сентября 2017, 22:53

      молодец с таким настроением всё будет отлично успехов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > smersh45 4 сентября 2017, 08:09

      Зенитовцы все такие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 сентября 2017, 22:48

      ну сказочного там мало будет, будет боль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 22:05

      Положительный заряд воротчика всегда был дополнительным бонусом для команды!... Для сказки нужен хороший сюжет и отличный финал!!... Удачи!...

      "Жизнь каждого человека - это сказка, написанная Богом..." (Ганс Христиан Андерсен)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11