Коваленко пожелал удачи Луческу в следующих матчах

Если бы не БЕЗОБРАЗНОЕ судейство испанца Борбалана, то ещё неизвестно, какой антиидеальный матч провели бы украинцы!
Всё сделал за украинцев арбитр из Испании!
Он помог украинцам, всеми НЕПРАВДАМИ, УКРАСТЬ победу у турков по просьбам и политическим ХОТЕЛКАМ чиновников УЕФА!
Первый мяч Ярмоленко отправлял в сетку из ОФСАЙДА, но судьи этого не заметили, и гол засчитали.
А второй гол был забит, когда мяч уже вышел за пределы поля и полностью его пересёк.
И здесь Борбалан ВЫКЛЮЧИЛ зрение и НЕ ЗАХОТЕЛ заметить, как второй гол украинцев был забит с ГРУБЕЙШИМ нарушением футбольных правил, как и первый!
Поскольку обслуживала встречу бригада испанца Борбалана, удивляться тут совершенно нечему.
Для этого СЛЕПОГО и неадекватного рефери и его СЛЕПЫХ "товарисчей", по скандальному судейству, ГРУБЕЙШИЕ решения и ошибки – скорее правило, нежели исключение.
По всей видимости, в УЕФА эти ГРЕШКИ испанца Борбалана прекрасно знают и ПОТОМУ его назначили на эту встречу, чтобы помочь украинцам обыграть Турцию и поправить ей свои турнирные дела, в борьбе за первое место в этой группе.
Вот вам вопиющий ПРИМЕР того, как УЕФА превратил футбол в ПОЛИТИКУ!!!
По факту мы видим ВОПИЮЩЕЕ политиканство УЕФА!
Дубль СЛЕПЦА арбитра испанца Борблана испортил дебют Мирче Луческу.
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Турции (2:0), которую возглавляет экс-главный тренер горняков Мирча Луческу.
– Полностью переиграли турок. Контролировали события на поле, создали большое количество моментов и хорошо отработали в обороне, не позволив сопернику забить. Мы прекрасно подготовились к этому матчу, знали, как противник будет действовать и весь поединок концентрировались на успехе.
– Ты мог отличиться, выполнил голевую передачу. Доволен своей игрой?
– Да, очень хотелось забить в ворота Турции, но в таких матчах неважно, кто это сделает. Главное – победа сборной Украины. Мы стали еще на шаг ближе к цели.
– Удалось встретиться с Луческу? Изменилась ли тактика турок с его приходом?
– Да, перед поединком поздоровались, пообщались немного. Спросили друг у друга, как дела, и поговорили. По игре Турции пока особых изменений не видно. Нужно понимать, что у Мистера было лишь несколько дней, чтобы познакомиться с командой. Хочу пожелать ему побед в следующих матчах.
Украина занимает вторую строчку в группе отборочного этапа ЧМ-2018.