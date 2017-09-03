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    Коваленко пожелал удачи Луческу в следующих матчах

    Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Турции (2:0), которую возглавляет экс-главный тренер горняков Мирча Луческу.

    – Полностью переиграли турок. Контролировали события на поле, создали большое количество моментов и хорошо отработали в обороне, не позволив сопернику забить. Мы прекрасно подготовились к этому матчу, знали, как противник будет действовать и весь поединок концентрировались на успехе.

    – Ты мог отличиться, выполнил голевую передачу. Доволен своей игрой?

    – Да, очень хотелось забить в ворота Турции, но в таких матчах неважно, кто это сделает. Главное – победа сборной Украины. Мы стали еще на шаг ближе к цели.

    – Удалось встретиться с Луческу? Изменилась ли тактика турок с его приходом?

    – Да, перед поединком поздоровались, пообщались немного. Спросили друг у друга, как дела, и поговорили. По игре Турции пока особых изменений не видно. Нужно понимать, что у Мистера было лишь несколько дней, чтобы познакомиться с командой. Хочу пожелать ему побед в следующих матчах.

    Украина занимает вторую строчку в группе отборочного этапа ЧМ-2018.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    03.09.2017 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 сентября 2017, 19:32

      Если бы не БЕЗОБРАЗНОЕ судейство испанца Борбалана, то ещё неизвестно, какой антиидеальный матч провели бы украинцы!
      Всё сделал за украинцев арбитр из Испании!
      Он помог украинцам, всеми НЕПРАВДАМИ, УКРАСТЬ победу у турков по просьбам и политическим ХОТЕЛКАМ чиновников УЕФА!
      Первый мяч Ярмоленко отправлял в сетку из ОФСАЙДА, но судьи этого не заметили, и гол засчитали.
      А второй гол был забит, когда мяч уже вышел за пределы поля и полностью его пересёк.
      И здесь Борбалан ВЫКЛЮЧИЛ зрение и НЕ ЗАХОТЕЛ заметить, как второй гол украинцев был забит с ГРУБЕЙШИМ нарушением футбольных правил, как и первый!
      Поскольку обслуживала встречу бригада испанца Борбалана, удивляться тут совершенно нечему.
      Для этого СЛЕПОГО и неадекватного рефери и его СЛЕПЫХ "товарисчей", по скандальному судейству, ГРУБЕЙШИЕ решения и ошибки – скорее правило, нежели исключение.
      По всей видимости, в УЕФА эти ГРЕШКИ испанца Борбалана прекрасно знают и ПОТОМУ его назначили на эту встречу, чтобы помочь украинцам обыграть Турцию и поправить ей свои турнирные дела, в борьбе за первое место в этой группе.
      Вот вам вопиющий ПРИМЕР того, как УЕФА превратил футбол в ПОЛИТИКУ!!!
      По факту мы видим ВОПИЮЩЕЕ политиканство УЕФА!
      Дубль СЛЕПЦА арбитра испанца Борблана испортил дебют Мирче Луческу.

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