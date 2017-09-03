Коваленко пожелал удачи Луческу в следующих матчах

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко поделился эмоциями от матча отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Турции (2:0), которую возглавляет экс-главный тренер горняков Мирча Луческу.

– Полностью переиграли турок. Контролировали события на поле, создали большое количество моментов и хорошо отработали в обороне, не позволив сопернику забить. Мы прекрасно подготовились к этому матчу, знали, как противник будет действовать и весь поединок концентрировались на успехе.

– Ты мог отличиться, выполнил голевую передачу. Доволен своей игрой?

– Да, очень хотелось забить в ворота Турции, но в таких матчах неважно, кто это сделает. Главное – победа сборной Украины. Мы стали еще на шаг ближе к цели.



– Удалось встретиться с Луческу? Изменилась ли тактика турок с его приходом?

– Да, перед поединком поздоровались, пообщались немного. Спросили друг у друга, как дела, и поговорили. По игре Турции пока особых изменений не видно. Нужно понимать, что у Мистера было лишь несколько дней, чтобы познакомиться с командой. Хочу пожелать ему побед в следующих матчах.

Украина занимает вторую строчку в группе отборочного этапа ЧМ-2018.