Верратти считает, что Месси и близко не демонстрировал уровень, который показал Иско в матче против Италии

Месси унижал году лутчих защитников и тд... те говорили месси лутче а сегодня хуже и не готов и слабее... Этот не говорит он меня имел и не готов и не уровень иско держать и на месси переключился
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился мнением о поражении в отборочном матче ЧМ-2018 против Испании. Напомним, встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:0.
«Мне было очень сложно играть против Иско. Он застал меня врасплох. Уверяю вас, Месси даже и близко не демонстрировал такой уровень», – сказал футболист.
Италия занимает вторую строчку в отборочной группе на ЧМ-2018.