Верратти считает, что Месси и близко не демонстрировал уровень, который показал Иско в матче против Италии

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился мнением о поражении в отборочном матче ЧМ-2018 против Испании. Напомним, встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

«Мне было очень сложно играть против Иско. Он застал меня врасплох. Уверяю вас, Месси даже и близко не демонстрировал такой уровень», – сказал футболист.

Италия занимает вторую строчку в отборочной группе на ЧМ-2018.