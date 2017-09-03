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    Верратти считает, что Месси и близко не демонстрировал уровень, который показал Иско в матче против Италии

    Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился мнением о поражении в отборочном матче ЧМ-2018 против Испании. Напомним, встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

    «Мне было очень сложно играть против Иско. Он застал меня врасплох. Уверяю вас, Месси даже и близко не демонстрировал такой уровень», – сказал футболист.

    Италия занимает вторую строчку в отборочной группе на ЧМ-2018.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2017 14:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 сентября 2017, 20:38

      Месси унижал году лутчих защитников и тд... те говорили месси лутче а сегодня хуже и не готов и слабее... Этот не говорит он меня имел и не готов и не уровень иско держать и на месси переключился

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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 3 сентября 2017, 16:14

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 сентября 2017, 15:22

      Молчал бы лучше с такой игрой

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 сентября 2017, 15:10

      Разные не много футболисты, игра Иско напоминает издевательство над соперниками

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 3 сентября 2017, 15:01

      а почему именно Месси ?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 сентября 2017, 14:54

      А Иско считает, что Вератти и близко не демонстрировал уровень защитников Гранады или Леганеса

      3
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      Рейтинг: +18

      melrond777 > diadushka 3 сентября 2017, 19:34

      ещё бы. ведь он не защитник...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 сентября 2017, 14:51

      Лучше бы честно признался, что как игрок ты не очень и тебя возят! Да Иско конечно хорош, но.............. не Месси

      3
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      Рейтинг: +18

      Idol777 3 сентября 2017, 14:51

      По одной игре игрока не судят! Иско можно только восхититься в отдельной взятой игре,как и любым другим игроком мирового уровня! Увидели и забыли кто такой Иско! А Месси давно уже оставил глубокий след в футболе и его уже никогда не забудут! О чем вообще пищит жалкий Вератти? Лучше бы подумал за качеством своей игры, а не то как Месси невзрачно сыграл! Испанцы его сегодня как ребенка во дворе катали!

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      Рейтинг: +160

      Игорь В > Idol777 3 сентября 2017, 17:54

      Согласен полностью. Но Иско прогрессирует и ему всего 24. Может еще лучшие 5-6 лет впереди??

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 сентября 2017, 14:31

      Вчера конечно Иско был просто неудержим, возил Итальянцев носом по полу как щенят, которые нагадили... И это было избиение... Но, вопрос в другом, сможет ли Иско играть так постоянно, а не разово...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 14:21

      При всём уважении к Иско..... Нельзя сопоставлять не сопоставимое!!!....

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