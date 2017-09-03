По мнению Лопетеги, Иско превращается в великолепного футболиста

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подвел итог матчу отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Италии (3:0). По словам специалиста, большая заслуга в добытой победе принадлежит Иско.

«Да, мы крупно победили, но идеала достичь в футболе невозможно. Течение игры получилось ровно таким, как мы и предполагали, – сложным. У нас есть определенное удовлетворение, но полноценным оно будет лишь тогда, когда у нас будет путевка в Россию.

Потрясающую игру провел Иско, причем не только впереди, но и сзади. Мне видится, что он превращается в великолепного футболиста. Игрок хорошо себя проявил в нашей не совсем обычной схеме без центрального форварда», – сказал Лопетеги.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.