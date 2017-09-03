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    По мнению Лопетеги, Иско превращается в великолепного футболиста

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подвел итог матчу отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Италии (3:0). По словам специалиста, большая заслуга в добытой победе принадлежит Иско.

    «Да, мы крупно победили, но идеала достичь в футболе невозможно. Течение игры получилось ровно таким, как мы и предполагали, – сложным. У нас есть определенное удовлетворение, но полноценным оно будет лишь тогда, когда у нас будет путевка в Россию.

    Потрясающую игру провел Иско, причем не только впереди, но и сзади. Мне видится, что он превращается в великолепного футболиста. Игрок хорошо себя проявил в нашей не совсем обычной схеме без центрального форварда», – сказал Лопетеги.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2017 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 сентября 2017, 21:33

      может и зазвездиться

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 сентября 2017, 07:27

      хорошо вчера сыграл

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 02:32

      Иска-просто тигер, а не киска...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 сентября 2017, 02:05

      Он уже давно отличный игрок, просто обстановка.., "превращается" он у них)).

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