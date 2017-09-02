Отбор на ЧМ-2018. Ирландия не справилась с Грузией, сербы разгромили молдаван

Джано выдал голевой пас.
В очередном матче европейского отборочного цикла к ЧМ-2018 в группе D встречались сборные Сербии и Молдавии. Хозяева поля сумели разгромить соперника, все три гола забили разные футболисты. Благодаря этой виктории балканцы вышли на первое место.
В другом поединке этой группы грузины на своем поле сумели сыграть вничью со сборной Ирландии.
Отбор на ЧМ-2018. Европа. 7-й тур
Голы: 1:0 – Гачинович, 20; 2:0 – Коларов, 30; 3:0 – Митрович, 81.
Голы: 0:1 – Даффи, 4; 1:1 – Казаишвили, 34.