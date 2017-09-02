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    Отбор на ЧМ-2018. Ирландия не справилась с Грузией, сербы разгромили молдаван

    В очередном матче европейского отборочного цикла к ЧМ-2018 в группе D встречались сборные Сербии и Молдавии. Хозяева поля сумели разгромить соперника, все три гола забили разные футболисты. Благодаря этой виктории балканцы вышли на первое место.

    В другом поединке этой группы грузины на своем поле сумели сыграть вничью со сборной Ирландии.

    Отбор на ЧМ-2018. Европа. 7-й тур

    Сербия – Молдавия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гачинович, 20; 2:0 – Коларов, 30; 3:0 – Митрович, 81.

    Грузия – Ирландия – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Даффи, 4; 1:1 – Казаишвили, 34.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 20:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 сентября 2017, 06:59

      Джано выдал голевой пас.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 сентября 2017, 23:25

      Грузины удивили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 2 сентября 2017, 23:00

      Грузины сумели сыграть в ничью..........
      Смешно)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 21:08

      Ну вот,теперь после проигрыша Исландии у Украины появляется отличный шанс на стыковые матчи,затем выход на чм и в конечном итоге их расстреляют на крещатике.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Gullit 76 3 сентября 2017, 06:37

      Да, возглавили таблицу, шансы хорошие

      4
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