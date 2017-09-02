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    Черчесов уже знает, кто будет капитаном сборной России в матче с «Динамо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что уже определился с кандидатурой капитана на завтрашний контрольный поединок с «Динамо». Тем не менее специалист не стал называть фамилию игрока, сказав, что сообщит ее в день матча.

    «Для себя я уже определил того человека, который будет капитаном. О своем решении объявлю в день игры», – сказал Черчесов.

    Встреча между национальной командой и бело-голубыми состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2017 16:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 сентября 2017, 02:06

      Да что ты? И кто это? Вопрос конечно глобального масштаба, тем более играем-то с "Динамо"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:16

      Для полного абсурда капитаном будет Василий Уткин.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 17:32

      А я знаю,но НИКАМУ не скажу...

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 2 сентября 2017, 16:41

      Капитаном будет или Миранчук, или что скорее всего, Лунёв- мой прогноз

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > Проекция LADA Priora Coup 2 сентября 2017, 17:00

      Ну может быть Панченко

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