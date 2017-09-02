Черчесов уже знает, кто будет капитаном сборной России в матче с «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что уже определился с кандидатурой капитана на завтрашний контрольный поединок с «Динамо». Тем не менее специалист не стал называть фамилию игрока, сказав, что сообщит ее в день матча.

«Для себя я уже определил того человека, который будет капитаном. О своем решении объявлю в день игры», – сказал Черчесов.

Встреча между национальной командой и бело-голубыми состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.