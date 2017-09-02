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    Панченко: «Если забью «Динамо» за сборную России, отпраздную»

    Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко подчеркнул, что отпразднует гол, если ему удастся поразить ворота своего клуба в завтрашнем контрольном матче национальной команды и бело-голубых.

    «Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрировано и мотивированно. Буду праздновать, если забью. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила», – сказал Панченко.

    Поединок между Россией и «Динамо» состоится завтра, 3 сентября, на «Арене Химки». Начало – в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2017 16:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 сентября 2017, 02:12

      Браво, Кирюща, если забьешь, я за тебя поаплодирую...

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 сентября 2017, 23:27

      Думаю будет" крупная" ПОБЕДА, на радость Черчессу и больше никому(((
      Так-что Кирюша - радуйся голам за "сборную", может это крайний раз..............

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 сентября 2017, 22:48

      ну будет бегать хаотично - лишь бы забить все установки забудет и в сборную не попадет

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > ijgjr 3 сентября 2017, 02:13

      Ну не надо, а вдруг? ............

      0
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      Рейтинг: +30

      ФК Факел 2 сентября 2017, 19:57

      Правильно сказал ) Давно пора молодежь пускать в сборную !!!!! а всех стариков на лавку особенно Сестер Березуцких Два полена !!!!!!!

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:01

      Молодец. Сборная важнее клуба.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 сентября 2017, 17:44

      потом на лавку в клубе посадят)

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      Рейтинг: +17971

      арейская > ПФК ЦСКА Моscow 3 сентября 2017, 02:18

      Вот как раз ему-то, в клубе, лавка пока не светит, играет-же парниша, тем более ещё и умудряется забивать, и если мне не изменяет память, то он в тройке бомбандиров...

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 2 сентября 2017, 17:31

      своих только не поломай ))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 сентября 2017, 16:52

      В Динамо тогда можешь не возвращаться !
      Варианты: Австрия ,Алания,Спартак (дубль) :0)))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 сентября 2017, 16:33

      Нормальная реакция, всё равно матч только для рейтинга..

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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 2 сентября 2017, 16:21

      Ну просто в Динамо игроков набирают по принципу- вы к мячу хоть иногда прикасаетесь?

      -Ну иногда

      -Вы приняты

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