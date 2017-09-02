Панченко: «Если забью «Динамо» за сборную России, отпраздную»

Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко подчеркнул, что отпразднует гол, если ему удастся поразить ворота своего клуба в завтрашнем контрольном матче национальной команды и бело-голубых.

«Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрировано и мотивированно. Буду праздновать, если забью. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила», – сказал Панченко.

Поединок между Россией и «Динамо» состоится завтра, 3 сентября, на «Арене Химки». Начало – в 17:30 по московскому времени.