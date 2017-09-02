Лопетеги не считает матч с Италией в отборе ЧМ-2018 ключевым

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подчеркнул, что не считает матч седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Италией ключевым. По его ожиданиям, встреча будет отличаться от первого поединка, который завершился ничьей – 1:1.

«Я ожидаю, что матч получится совсем другим. Игра Италии будет иной, с другими футболистами. Надеюсь, подготовились к сегодняшнему поединку.

Думаю, итальянцы будут не только обороняться. Мы должны предложить что-либо новое, что будет отличаться от предыдущей встречи. Некоторые итальянские игроки находятся в хорошей форме. Мы осознаем важность матча, но я не могу сказать, что он будет ключевым», – сказал Лопетеги.

Поединок Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.