Отборочные матчи к ЧМ-2018. Бразилия обыграла Эквадор с сухим счетом

Состоялся очередной матч отборочного турнира чемпионата мира-2018, в котором сборная Бразилии переиграла Эквадор. Счет встречи – 2:0. Голами отметились полузащитник «Барселоны» Паулиньо и игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Стоит отметить, что полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа провел все 90 минут встречи на поле, выйдя в стартовом составе.

Сборная Бразилии продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Эквадор идет на седьмой строчке.

Отборочные матчи к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ, 15 тур

Бразилия – Эквадор – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Паулиньо, 69; 2:0 – Коутиньо, 76.

