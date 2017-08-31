Митрюшкин в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что в ближайшее время не собирается переходить в один из клубов РФПЛ.

В России 21-летний вратарь известен по выступлениям за «Спартак», который он покинул в 2016 году.

«В Швейцарии я чувствую, как прибавляю от матча к матчу. За один сезон отыграл 53 игры – это хороший опыт. В Россию в ближайшее время 100 процентов не вернусь. Хочу продолжить получать практику и строить карьеру в Европе», – сказал Митрюшкин.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Сьон» в чемпионате Швейцарии шесть матчей, в которых пропустил шесть голов.