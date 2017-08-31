Промес – в стартовом составе сборной Голландии на матч против Франции

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Голландии на матч 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Франция: Льорис, Сидибе, Умтити, Косиельни, Курзава, Погба, Канте, Лемар, Гризманн, Жиру, Коман.

Голландия: Силлесен, Худт, де Врей, Блинд, Фосу-Менса, Вейналдум, Строотман, Снейдер, Роббен, Промес, Янссен.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Стад де Франс». Начало – в 21:45 по московскому времени.

За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы