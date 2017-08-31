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  • Каррера: «Толой в «Спартаке»? Со мной никто этот трансфер не согласовывал»

Каррера: «Толой в «Спартаке»? Со мной никто этот трансфер не согласовывал»

31 августа 2017, 17:31
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг слухи, согласно которым московский клуб согласовал с «Аталантой» трансфер защитника Рафаэля Толоя.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец подписал контракт с красно-белыми.

«Я сейчас нахожусь в аэропорту и вылетаю в Москву. Не думаю, что это соответствует действительности. До вашего звонка никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать», – заявил Каррера.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Спартак Толой Рафаэл Каррера Массимо
Комментарии (18)
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порт
1504190575
А это будет сюрприз.
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filosof sparty
1504191305
Как же всё это достало...
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александр 59
1504191722
Близки к тому что действительно очередные 16 лет ждать чемпионства. Кто же распустил в Спартаке жучков агентов. ?Каррера уйдёт
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niko5
1504191818
Интересно,кто и для чего эти басни сочиняет?
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Tajik-za Zenit
1504192513
Каррера хот что нибудь знает
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dok66
1504192685
Где же злополучный эксперт , которому Спартак платит бешеные бабки ! Каррера просто в прострации !
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polozovs
1504193679
Селихов тоже не согласован но в основе
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Сильвербой
1504194649
Ребята, мы проваливаем трансферную компанию!!!! Это пиз...ц! Дай Бог в 6-ке быть! Про ЛЧ я уже молчу!
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foreverorthodox
1504194909
Пишем петицию на имя Федуна, чтобы он распустил нахрен свой штаб, занимающийся трансферами
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