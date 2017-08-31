Каррера: «Толой в «Спартаке»? Со мной никто этот трансфер не согласовывал»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг слухи, согласно которым московский клуб согласовал с «Аталантой» трансфер защитника Рафаэля Толоя.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец подписал контракт с красно-белыми.

«Я сейчас нахожусь в аэропорту и вылетаю в Москву. Не думаю, что это соответствует действительности. До вашего звонка никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать», – заявил Каррера.

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