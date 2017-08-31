Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Мевля перейдет в «Зенит», питерцы отпустят Нету в «Фенербахче»

Источник: Мевля перейдет в «Зенит», питерцы отпустят Нету в «Фенербахче»

31 августа 2017, 00:50
52

«Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе защитника Михи Мевли. Об этом сообщил ресурс Tuttomercatoweb. Согласно источнику, в этой связи лидер РФПЛ примет предложение «Фенербахче» по продаже защитника Луиша Нету. Условия трансферов не разглашаются.

Нету перешел в санкт-петербургский клуб в феврале 2013 года из «Сиены». В текущем сезоне 29-летний португалец принял участие в шести матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.

Мевля является игроком «Ростова» с августа 2016 года. На счету 27-летнего игрока сборной Словении один гол в восьми матчах за клуб в нынешнем сезоне.

Источник: Tuttomercatoweb
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Ростов Зенит Нету Луиш Мевля Миха
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1504141534
Либо Голубевское кодло опять чего-то мутит, либо просто тупо опять нет денег даже на зарплату футболистам. Это будет потеря.....
Ответить
семёнычев
1504152758
Осталось меньше суток для этого бардака с переходами... Зенит, понятное дело, старается ради гостевой игры в Ростове, потому как, кто-то из тройки(М,Ф,С) видимо решил, что именно Мевля виноват в том, что Кока не пососал пальчик в 8-ом туре... Остаётся вопрос -ЗАЧЕМ ЭТО РОСТОВУ? Да,сделка выгодная,наверное.... Но ведь Ростов не в состоянии Томи находится!!!!
Ответить
Приус
1504152942
Разорение Ростова, часть 2. Не смогли обыграть, нужно ослабить.
Ответить
a-rakhmatov
1504155524
Опять разбирают хороших игроков из Ростова.....Мевля лучший защитник!
Ответить
AlmazZz93
1504159088
"Не обыграли поэтому решили ослабить"? Как же узко некоторые мыслят в футболе
Ответить
FanatSerj
1504159633
Как же задолбал этот денежный мешок РПЛ. До того убогий, что скупают всех подряд, а то же вдруг купленному чемпионству кто то помешает. Да дайте зеньке уже первое место и пусть в ЛЕ только играют, смысл всего этого цирка.
Ответить
vgarakh
1504163691
Вот сволочи, пытались добить Ростов забрав 5 игроков, не получилось. Продолжают дальше издеваться над футболом, когда же лопнет этот газпром, вместе с бомжатней.
Ответить
MaxRnD
1504166215
Чёта у меня такое ощущение, что всё было решено ещё во времена ухода в Зенит основной массы игроков из Ростова (я всё удивлялся тогда, как же это Мевля не ушёл за Бекиевичем в Рубин и никто не решил во время первой волны дерибана под сурдинку нагреть на его продаже руки ?) PS Обвинять Зенит можно будет только по факту сидения Мевли на лавке (а- ля Новосельцев), а если же это плановая замена бестолочи Нету, то в принципе всё логично.... А сам факт продажи это уже вопросы к Ростовской мафии/мэрии/руководству области (нужное подчеркнуть, но для меня всё это синонимы)
Ответить
Р-н-Д
1504167305
жЫлаю Зениту,что бы опозорился в ЛЕ и сдох.
Ответить
balaton78
1504167878
Мевля не уходи в эту дыру! Будешь сидеть на скамейке и закончишь.В Ростове тебя любят и будешь играть постоянно!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
Вчера, 12:48
6
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
Вчера, 12:04
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
Вчера, 10:21
23
В «Локо» конфликт из-за Батракова
15 августа
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
15 августа
3
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
15 августа
2
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
15 августа
9
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
15 августа
6
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
15 августа
4
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
14 августа
21
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
14 августа
7
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
14 августа
5
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14 августа
12
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14 августа
1
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
13 августа
5
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
13 августа
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
13 августа
3
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
13 августа
1
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
13 августа
1
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
12 августа
2
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
12 августа
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
12 августа
2
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+