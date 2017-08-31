Источник: Мевля перейдет в «Зенит», питерцы отпустят Нету в «Фенербахче»

«Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе защитника Михи Мевли. Об этом сообщил ресурс Tuttomercatoweb. Согласно источнику, в этой связи лидер РФПЛ примет предложение «Фенербахче» по продаже защитника Луиша Нету. Условия трансферов не разглашаются.

Нету перешел в санкт-петербургский клуб в феврале 2013 года из «Сиены». В текущем сезоне 29-летний португалец принял участие в шести матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.

Мевля является игроком «Ростова» с августа 2016 года. На счету 27-летнего игрока сборной Словении один гол в восьми матчах за клуб в нынешнем сезоне.