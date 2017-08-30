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  • Ловчев – руководителям и тренерам клубов РФПЛ: «У вас виноваты судьи, календарь и погодные условия. Прекратите плакать и жаловаться»

Ловчев – руководителям и тренерам клубов РФПЛ: «У вас виноваты судьи, календарь и погодные условия. Прекратите плакать и жаловаться»

30 августа 2017, 12:39
21

Футбольный эксперт Евгений Ловчев обратился к руководству и тренерам клубов РФПЛ. По словам специалиста, функционерам не нужно жаловаться на судейскую работу и внешние факторы влияния.

«Мы вряд ли считали за серьезного соперника «Утрехт», а получилось так, что «Зенит» с трудом прошел команду, у которой далеко не первый бюджет в чемпионате Голландии. Потому и кипрский АЕК выбил «Спартак» из еврокубка.

Потому что вы, руководители клубов и тренеры, говорите своим футболистам, что это не они виноваты. А виноваты судьи, календарь и погодные условия.

Прекратите плакать и жаловаться, иначе мы скоро будем вылетать в первых раундах еврокубков. А ведь речь идет о престиже клуба и страны», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1504086099
Самые плаксы - хрюши, кони и, как ни странно, гордые чеченские муджахеды.
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sochi-2013
1504086224
++++++++++++++
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Svoysvoemubrat
1504086616
Так их, Серафимыч, в хвост и в гриву! Еще забыл про плотный график игр и короткие скамейки.
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hevbn 28
1504087665
Я вообще не понимаю этот периодически возникающий снобизм по отношению к командам из таких стран как Голландия, Бельгия, Чехия и т.д. Такое ощущение, что наш чемпионат реально находится на шестом месте и вот -вот догонит Францию,но это пока возможно только в никому не нужном рейтинге УЕФА. А по уровню игры в нашем чемпионате боюсь что он проигрывает не только большой пятерке , но и где то еще пяти чемпионатам к сожалению и вот от сюда у нас по моему такие проблемы в матчах с такими командами как Аек и Црвена.
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BRO_football
1504088142
В еврокубках подход к судьям, календарю и погодным условиям более строгий, нежели в РФПЛ. Взять к примеру тот же ЦСКА. Гинер говорил, что в нынешнем розыгрыше еврокубков у него не было никаких претензий к судьям: всё было правильно и по делу. А вот их недавний матч с Ахматом просто как цирком не назовёшь!
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СашкаГуров
1504088287
правильно всё сказал
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ljrljr0505
1504089073
правильно Серафимыч говорит.. Приучают игроков своим нытьем не в футбол играть, а жаловаться на судей, погоду, плотный график, недержание мочи и еще черт знает на что.... Раньше (в СССР) наши клубы за бугромгнобили похлеще чем сегодня... Помнится, после победы у себя 3-0 над ПСВ, Динамо ТБ играло там. И как только судья не измывался над Динамо... И свободный во вратарской поставил (правила 4 шагов для вратаря) и судил в одну сторону... Выстояли. А почему? Потому что знали, что надо играть.. А теперь??? Ответ очевиден...
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kos999
1504090767
начинайте что-то делать....
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zagrizlik
1504100838
Никто не жалуется на календарь и погодные условия, а то что судьи постоянно гадят почти всем командам рфпл факт, который никто не сможет оспорить.
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Popularov
1504107083
Ближайшее заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС пройдёт 6 сентября, а не 30 августа??? А что это значит??? А это ЗНАЧИТ, что по факту мы наблюдаем с вами ПОДКОВЁРНО-судейскую ВОЗНЮ, грубейшего нарушения бригадой арбитра Вилкова в матче ЦСКА - Ахмат, когда Вилков, "со товарищи", НЕ захотели ЗАМЕТИТЬ выход мяча за пределы поля и засчитали гол в ворота ЦСКА, забитый с грубейшим нарушением футбольных правил!!!! Во как работает Бутенко и РФС! Не знают, не ведают и знать не хотят, как и когда им надо работать и с какой повесткой дня!!! Все члены ККК РФС резко ударились в бега и буквально СБЕЖАЛИ из Москвы, чтобы потом найти ВОПИЮЩИЙ повод, дабы не проводить заседание ККК РФС в установленные сроки по разбору скандального судейства Вилкова и боковых!!! Очередные ПОСТЫДНЫЕ чиновничьи игры чиновников РФС с отмазкой слепого арбитра Вилкова и бригады боковых СЛЕПЦОВ. Это уже не первый такой ШУЛЛЕРСКИЙ цирковой приём, который использует Бутенко и чиновники! В этом сезоне, да и в прошлом сезоне Бутенко и компания, часто и НЕОДНОКРАТНО прибегали к этим подковёрным цирковым ФИНТАМ, чтобы ЗАМЯТЬ скандальное судейство арбитров матчей РФПЛ! Спрашивается, а для чего тогда Бутенко назначали??? А чтобы его правая чиновничья рука НЕ ЗНАЛА, что делает его левая СКАНДАЛЬНАЯ рука??? Вот вам очередной, ВОПИЮЩИЙ пример БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО отношения к порученному делу. РУКА руку МОЕТ, и ПОКРЫВАЕТ, и ОПРАВДЫВАЕТ судейский беспредел Будогосского и компании! Эти чиновники превратили наш футбол в ЦИРК и ОТКАЛЫВАЮТ скандальные чиновничьи номера похлеще артистов шапито! И после этого вы хотите, чтобы в нашем судействе навели порядок??? А вот ДУДКИ вам! Пока такие как Бутенко, Баскаков, Будогосский, Чеботарёв и другие чиновники РФС, валяют ФОРМЕННОГО судейского ДУРАЧКА, ПОРЯДКА в нашем судействе НЕ БУДЕТ! А что будет??? А будут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские СКАНДАЛЫ арбитров, которые, в сотый уже раз, будут отмазывать Будогосский, Бутенко и их постыдная чиновничья бюрократическая компания!!! Они заботятся только о благополучии своих карманов, а судейство превратили в свою кормушку! А команды как страдали, так и будут страдать, потому что этим чиновникам, от СКАНДАЛЬНОГО судейства, на все команды, на работу тренеров и все усилия игроков - презрительно и высокомерно НАПЛЕВАТЬ!
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