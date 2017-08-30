Ловчев – руководителям и тренерам клубов РФПЛ: «У вас виноваты судьи, календарь и погодные условия. Прекратите плакать и жаловаться»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев обратился к руководству и тренерам клубов РФПЛ. По словам специалиста, функционерам не нужно жаловаться на судейскую работу и внешние факторы влияния.

«Мы вряд ли считали за серьезного соперника «Утрехт», а получилось так, что «Зенит» с трудом прошел команду, у которой далеко не первый бюджет в чемпионате Голландии. Потому и кипрский АЕК выбил «Спартак» из еврокубка.

Потому что вы, руководители клубов и тренеры, говорите своим футболистам, что это не они виноваты. А виноваты судьи, календарь и погодные условия.

Прекратите плакать и жаловаться, иначе мы скоро будем вылетать в первых раундах еврокубков. А ведь речь идет о престиже клуба и страны», – сказал Ловчев.