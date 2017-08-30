Фарфан останется в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжит выступление в столичном клубе, хотя в его услугах заинтересованы несколько клубов Англии и Китая.

«К Фарфану есть интерес со стороны нескольких клубов. Но нельзя сказать, что у «Локомотива» на столе были конкретные предложения о продаже перуанца. Был определенный интерес со стороны некоторых английских и китайских клубов. Например, велись разговоры с командами Чемпионшипа «КПР» и «Болтон».

Назывались суммы близкие к 10-13 миллионам евро, однако до конкретики дело так и не дошло. Если бы эти команды действительно были готовы заплатить серьезные суммы, то руководство «Локомотива» в условиях жестких рамок финансового фейр-плей было готово отпустить Джефферсона. Это было бы удачной сделкой для красно-зеленых, так как зимой этот футболист достался клубу бесплатно», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Состав «Локомотива» перуанец пополнил зимой 2017 года, перейдя в российский клуб в статусе свободного агента. 32-летний футболист провел 15 матчей, забив в них три гола.