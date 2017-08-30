ЦСКА снизил стоимость абонементов на сезон

Московский ЦСКА уведомил общественность, что с 29 августа снижается стоимость абонементов на домашние матчи команды в текущем сезоне. Это естественный процесс, связанный с постепенным уменьшением количества оставшихся игр.

«Уважаемые болельщики! После завершения первого отрезка нового сезона армейский клуб принял решение снизить стоимость абонементов на домашние матчи в чемпионате России-2017/18, исходя из количества оставшихся игр.

Приобрести абонементы можно в кассах «ВЭБ Арены» либо онлайн на сайте ЦСКА», – говорится в официальном релизе красно-синих.

После восьми туров армейцы занимают шестое место в таблице.