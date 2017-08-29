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На «Лужники» ежегодно будет уходить более миллиарда

29 августа 2017, 22:23
9

Один из заместителей мэра Москвы Александр Горбенко рассказал общественности, во сколько будет обходиться эксплуатация реконструированного стадиона «Лужники». По словам чиновника, речь идет о сумме более миллиарда рублей в год.

«Эксплуатация будет стоить 1,1 – 1,2 миллиарда рублей в год. Мы поэтому и говорим, что режим наследия – очень важный вопрос. Спортивно-коммерческая инфраструктура «Лужников» предполагает, что бизнес будет сбалансирован, и эти объекты не будут обречены на медленное разрушение, а будут иметь возможность развиваться», – сказал Горбенко.

«Лужники» 15 июля примут финал чемпионата мира-2018.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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APchelov
1504036007
Никому не нужный стадион
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Павел Буре
1504037375
1,2 это норм!!! Надеюсь Папа скоро нажрется, а то пока он нажрется, пенсионеры у нас помрут от голода.
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alex1951
1504037385
не страшно. цены на билеты довести до 500 $ за штуку и нэтт праблэм! ведь так таварищ Горбенко?
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ДЖУZ
1504041407
Хватит кормить Кавказ, всё в Лужники))), маразматичная страна, где патриотизм граничит с дебелизмом, а терпимость враг обществу, а люди которые отдали здоровье этой стране, сейчас выживают как военнопленные, причём эта страна может обосрать и обзывать чурками тех же туркменов, которые не платят за коммуналку, всё бесплатно (учёба, медецина, жильё даже, бензин на человека 120 литров в месяц) и только потому что у них есть газ, в России вся таблица Менделеева, а живут хуже "чурок", зато сука мы гордые))) и патриоты))
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ВЛАДИВОСТОК
1504044117
Ну цифра интересная с запасом это точно , но вот меня лично волнует на какие деньги будут содержатся стадионы которые построят к чемпионату мира в городах у которых нет столько денег как у Москвы ???
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Дядя Серёжа
1504065937
Отдать Арарату.
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СШГЭС
1504072703
Судьба греческих руин обеспечена этим стадионам.
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