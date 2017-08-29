На «Лужники» ежегодно будет уходить более миллиарда

Один из заместителей мэра Москвы Александр Горбенко рассказал общественности, во сколько будет обходиться эксплуатация реконструированного стадиона «Лужники». По словам чиновника, речь идет о сумме более миллиарда рублей в год.

«Эксплуатация будет стоить 1,1 – 1,2 миллиарда рублей в год. Мы поэтому и говорим, что режим наследия – очень важный вопрос. Спортивно-коммерческая инфраструктура «Лужников» предполагает, что бизнес будет сбалансирован, и эти объекты не будут обречены на медленное разрушение, а будут иметь возможность развиваться», – сказал Горбенко.

«Лужники» 15 июля примут финал чемпионата мира-2018.