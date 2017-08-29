Воронин не рекомендует Смолову переходить в «Зенит»

Бывший партнер по московскому «Динамо» нынешнего форварда «Краснодара» Федора Смолова Андрей Воронин поразмышлял над будущим игрока «быков». Украинец отметил, что нападающему не следует переходить в санкт-петербургский «Зенит».

– По нашим данным, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Смолова сейчас является «Зенит».

– Я не советую Смолову переезжать в Питер.

– Почему?

– А какой смысл менять «Краснодар» на «Зенит»? Ну будешь ты играть в групповом турнире Лиге Европы. И что? «Краснодар» тоже амбициозный клуб, с хорошим президентом, отличной инфраструктурой. Там на Смолова играет вся команда. В «Зените» же Александр Кокорин на ходу, тренер верит в него.

– А какой смысл Смолову оставаться в «Краснодаре»?

– Если есть варианты в Европе, и он сам этого хочет, то надо их рассматривать. Я почти всю карьеру провел в зарубежных чемпионатах и ни о чем не жалею.