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Воронин не рекомендует Смолову переходить в «Зенит»

29 августа 2017, 21:21
10

Бывший партнер по московскому «Динамо» нынешнего форварда «Краснодара» Федора Смолова Андрей Воронин поразмышлял над будущим игрока «быков». Украинец отметил, что нападающему не следует переходить в санкт-петербургский «Зенит».

– По нашим данным, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Смолова сейчас является «Зенит».

– Я не советую Смолову переезжать в Питер.

– Почему?

– А какой смысл менять «Краснодар» на «Зенит»? Ну будешь ты играть в групповом турнире Лиге Европы. И что? «Краснодар» тоже амбициозный клуб, с хорошим президентом, отличной инфраструктурой. Там на Смолова играет вся команда. В «Зените» же Александр Кокорин на ходу, тренер верит в него.

– А какой смысл Смолову оставаться в «Краснодаре»?

– Если есть варианты в Европе, и он сам этого хочет, то надо их рассматривать. Я почти всю карьеру провел в зарубежных чемпионатах и ни о чем не жалею.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Воронин Андрей
Комментарии (10)
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карасевщина
1504031076
журналюга все пытается газовик свой выше поставить, воронин прав, краснодар "один из" в лиге и уж точно не бедный что быстро избавляться от игроков в случае провала кубков.
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Джой
1504035014
Федор сам должен понимать,что лучше перейти в один из Европейских чемпионатов,ибо переход в Зенит,в данном случае это не будет шагом вперед для него,а скорее назад.(может не заиграть)
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3a zenit
1504036780
может Смолов фанат МЮ,нах ему эта BVB?
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sidul1
1504037065
К Дзюбе в комплект на скамейку.Пусть Краснодар хоть за пятое место с ним бьется.
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isa361
1504041268
Надо попробовать свои силы в европе.. Пора Федя
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арейская
1504042050
Поддерживаю Воронина, если уж переходить, то только в Европу...
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woyser
1504046966
В принципе правильно. Вряд-ли получится тандем Кокорин-Смолов, а кого-то постоянно держать на лавке смысла нет, оба достаточно хороши, что-бы кому-то быть для замен. Что касается Европы, то не факт что Федя там заиграет. Последние отечественные игроки, которые там успешно выступали, ещё советской закалки, а нынешнее поколение инкубаторно и не готово к суровым реалиям европейского футбола.
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bolela_16
1504067440
Федя не боец...
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Sasha1086
1504071651
Отличный бы состав получился: 99.Лунев - 19.Смольников, 30.Маманна, 60.Иванович, 4.Кришито - 11.Дриусси, 14.Кузяев(8.Краневиттер), 5.Паредес, 17.Шатов(10.Ригони) - 9.Кокорин, 90.Смолов(7.Полоз) И еще бы успеть центрального защитника подписать.
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mamba9090909
1504082732
Правильно Воронин говорит. В Краснодаре Смолов много забивает потому, что на него играет ВСЯ команда. Поэтому он не блещет в сборной. И в любой другой команде, хоть у нас, хоть в Европе, там где надо будет пахать самому, он сникнет и сядет на лавку.
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