Сафонов: «Зенит» не отпустит Дзюбу в «Локомотив», скорее всего, игрок уедет в Европу»

Агент ФИФА Алексей Сафонов высказал предположение относительно дальнейшего будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По его мнению, 29-летний игрок может перебраться в один из европейских клубов.

Ранее появилась информация, что форвард может отправиться в аренду в «Локомотив» или «Краснодар».

«Дзюба, насколько понимаю, не вписывается в модель игры Манчини. А ему надо постоянно выходить на поле, он хочет играть за сборную. А просто так сидеть на лавке – это ни игрока, ни клуб не устраивает. Другое дело, что в «Локомотив» его тоже не отдадут, поскольку они конкуренты. Поэтому, вероятнее всего, переход в иностранный чемпионат», – сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне Дзюба выходил на поле в девяти матчах, не совершив ни одного результативного действия. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июля 2020 года.