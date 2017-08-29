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  • Сафонов: «Зенит» не отпустит Дзюбу в «Локомотив», скорее всего, игрок уедет в Европу»

Сафонов: «Зенит» не отпустит Дзюбу в «Локомотив», скорее всего, игрок уедет в Европу»

29 августа 2017, 18:23
27

Агент ФИФА Алексей Сафонов высказал предположение относительно дальнейшего будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По его мнению, 29-летний игрок может перебраться в один из европейских клубов.

Ранее появилась информация, что форвард может отправиться в аренду в «Локомотив» или «Краснодар».

«Дзюба, насколько понимаю, не вписывается в модель игры Манчини. А ему надо постоянно выходить на поле, он хочет играть за сборную. А просто так сидеть на лавке – это ни игрока, ни клуб не устраивает. Другое дело, что в «Локомотив» его тоже не отдадут, поскольку они конкуренты. Поэтому, вероятнее всего, переход в иностранный чемпионат», – сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне Дзюба выходил на поле в девяти матчах, не совершив ни одного результативного действия. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июля 2020 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Ванечка
1504022342
В Казахстан пусть едет. Европа же! В матче с "Утрехтом" Артем мертвый вышел. Разочаровал. Не захотел доказать Манчини свою пригодность...
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raritet
1504022404
А как быть должно? На войне как на войне. это мы так думаем, что Дзюбу уже можно списывать. А на практике такой столб в другой схеме будет работать отлично. Ходить далеко не нужно-Бухаров. заметил ,итальянские тренеры не очень любят работать со столбами.
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nik55
1504023239
игрок уедет в Европу --вместо штанги ворот ?
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yorgenbarenz
1504025691
Расхолодили игрока. В прошлом сезоне этот столбушок был временами неплох. С жиру беситесь, сеньоры?Сезон длинный и Дзюба вполне может стать спасителем в нескольких играх.
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PavelSKASPB
1504027401
В европейский клуб ФК"Кайрат" Алматы
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Антибиотик
1504028976
В Локомотиве бревна не нужны.
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Serjoga
1504029412
Ой, в какую Европу? Кому он нужен? Сафонов неудачно пошутил, а бомбардир принял за чистую монету! Там уже Смолов никому не нужен, а тут Дзюба!
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woyser
1504046460
И кому он нужен в Европе???
Ответить
Сибирь за Спартак
1504070051
Куда пристроить Дзюбу - это вопрос для Что? Где? Когда?
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Приус
1504073445
Чемодан без ручки.
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