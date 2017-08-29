Дембеле не испытывает давления из-за своей трансферной стоимости

Новичок «Барселоны» нападающий Усмане Дембеле заявил, что не испытывает давление на себя из-за суммы своего трансфера.

«Нет, на меня никак не давит моя трансферная стоимость. Это лишь рынок, который сейчас похож на сумасшествие.

Для меня же главное – делать свою работу достойно и приносить пользу команде. Я не обращаю внимания на выплаченные за меня деньги. Это меня никак не беспокоит», – приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» заплатила за Дембеле 105 миллионов евро. «Боруссия» может увеличить эту цифру за счет бонусов в случае успешного выступления игрока в новой команде.