Черчесов о матче с «Динамо»: «Не будет так, что раз все приехали, значит, все сыграют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на данный момент не готов говорить о составе, который выйдет на товарищеский матч с «Динамо». При этом он рассказал о принципах, по которым будет определять этот состав.

Напомним, что сборная России в понедельник начала недельный подготовительный сбор, который завершится товарищеским матчем со столичным «Динамо».

– Уже прикидываете состав на матч с «Динамо»?

– Пока это далекая история. Проведем тесты, чтобы понять, кто и в каком состоянии. К матчу с «Динамо» будем готовиться как к обычной контрольной игре с желанием правильно сыграть, правильных футболистов подобрать. Не будет так, что раз все приехали, значит, все сыграют. Кто окажется достоин, тот и выйдет.

– Пообщались с Луневым, которого беспокоит колено?

– Он утром улетел в Италию, его проверили, завтра прилетит сюда. Пообщаемся, посмотрим, на что он готов. Тот же Кузяев и Фернандес тренировались меньше из-за их загруженности. Надо внимательно следить, чтобы грамотно подвести игроков к матчу.

– Как себя чувствует Селихов? Насколько он, по-вашему, виноват в тех голах, которые пропустил в последних матчах за «Спартак»?

– Это должны обсуждать клубные тренеры. Я разницы не заметил, он работает со всеми, никаких вопросов.