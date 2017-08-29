Кузяев хочет играть в центре полузащиты сборной России

Полузащитник «Зенит» Далер Кузяев, который впервые получил вызов в сборную России, признался, что ему без разницы на какой позиции его будут использовать в команде, но предпочтение все же отдал центральной зоне полузащиты.

Напомним, сборная России проводит недельный подготовительный сбор, который завершится товарищеским матчем со столичным «Динамо».

— В «Зените» вы успели проявить себя и как игрок центральной зоны, и располагаясь ближе к флангу. Где чувствуете себя комфортнее? И был ли разговор, как на какой позиции вас планируют использовать в сборной?

— Нет, в сборной пока не было разговора, в какой роли меня собираются использовать. Но мне, по большому счету, без разницы, на какой позиции играть. Хотя, конечно, предпочтение отдаю центру полузащиты.

— Судя по тому, сколько болельщиков ходят на игры «Зенита», Петербург сейчас можно назвать самым футбольным городом России?

— Конечно, очень приятно, что наш стадион на каждой игре заполняется. Надеюсь, так будет и впредь.

— Понятно, что одна из главных задач для любого дебютанта — закрепиться в сборной. Насколько тяжело лично вам это будет сделать?

— Не знаю, насколько тяжело, но сейчас здесь большинство ребят находятся впервые, и все хотят себя проявить. Посмотрим — у нас есть целая неделя сбора и контрольная игра с «Динамо». Она и покажет, насколько нам удастся себя проявить.

— Но в сборной вам сейчас сложнее, чем было после смены клуба?

— Пока прошла только одна тренировка в сборной, так что мне тяжело судить.