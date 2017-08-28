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  • Черчесов: «Проблема в сборной России с защитниками – это вечное»

Черчесов: «Проблема в сборной России с защитниками – это вечное»

28 августа 2017, 00:10
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поразмышлял над защитной линией команды в преддверии учебно-тренировочного сбора. По мнению специалиста, проблема с обороной стояла у россиян всегда.

«На Кубке конфедераций у нас была уже другая не пара, а тройка защитников, которая, когда мы первый раз собрались, на троих сыграла один матч. Думаю, они провели достаточно качественный турнир. Не в обиду нашим заслуженным игрокам, но и в те годы, когда играли Сергей Игнашевич и Василий и Алексей Березуцкие, я слышал, что другого тренера тоже спрашивали про проблемы с защитниками. Это все вечное, к этому надо спокойно относиться. При этом мы фамилии уважаемых игроков называем и, не дай Бог, кого-то травмируем, а я бы этого не хотел.

Изменилась ли ситуация с Василием Березуцким в сборной? Он принял решение, мы с уважением к этому относимся и с удовольствием общаемся. Я поздравлял с 35-летием и Василия, и Алексея. Ситуация сама подскажет. Как говорят в шахматах, не надо насиловать ситуацию. Поэтому оставьте пока как есть, а время нам подскажет, потому что жизнь всегда умнее нас.

Что касается Виктора Васина, то есть уровень футболиста, плюс есть уровень других футболистов. Мы это взвешиваем. А то, что некоторые просчеты у него в игре есть, это касается ЦСКА, где он играет, кстати, на другой позиции, нежели у нас. С одной стороны, мы спокойно к этому относимся. С другой стороны, конечно, отмечаем, что есть недочеты, которые надо исправлять», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против московского «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kulima
1503868469
Ага, еще и с тренерами
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Павел Амурский
1503869034
Проблема сборной- Черчесов и спартаковцы.
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multiscan
1503869458
Проблема сборной России в самой сборной России. О какой сборной можно говорить, когда половина игроков в командах - легионеры!
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Правдоруб100
1503871239
На сегодняшний день проблема одна - НИКЧЁМНЫЙ тренер! Пока этот бездарь будет у руля сборной, команде НИЧЕГО не светит!!!!!!!!!!
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Tdutybq 22
1503894266
Как убрать Черчесова? И кем заменить?
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vladimir-7
1503895921
для начала, из футбола, надо убрать мудко и черчесова, а замена найдется.
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vick-north-west
1503895990
Единственный выход - после матча с Динамо Черчесого назначить тренером Динамо, а Калитвинцева - в сборную.
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paracetamol
1503914069
Проблема в сборной России с тренарми – это вечное
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