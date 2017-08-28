Черчесов: «Проблема в сборной России с защитниками – это вечное»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поразмышлял над защитной линией команды в преддверии учебно-тренировочного сбора. По мнению специалиста, проблема с обороной стояла у россиян всегда.

«На Кубке конфедераций у нас была уже другая не пара, а тройка защитников, которая, когда мы первый раз собрались, на троих сыграла один матч. Думаю, они провели достаточно качественный турнир. Не в обиду нашим заслуженным игрокам, но и в те годы, когда играли Сергей Игнашевич и Василий и Алексей Березуцкие, я слышал, что другого тренера тоже спрашивали про проблемы с защитниками. Это все вечное, к этому надо спокойно относиться. При этом мы фамилии уважаемых игроков называем и, не дай Бог, кого-то травмируем, а я бы этого не хотел.

Изменилась ли ситуация с Василием Березуцким в сборной? Он принял решение, мы с уважением к этому относимся и с удовольствием общаемся. Я поздравлял с 35-летием и Василия, и Алексея. Ситуация сама подскажет. Как говорят в шахматах, не надо насиловать ситуацию. Поэтому оставьте пока как есть, а время нам подскажет, потому что жизнь всегда умнее нас.

Что касается Виктора Васина, то есть уровень футболиста, плюс есть уровень других футболистов. Мы это взвешиваем. А то, что некоторые просчеты у него в игре есть, это касается ЦСКА, где он играет, кстати, на другой позиции, нежели у нас. С одной стороны, мы спокойно к этому относимся. С другой стороны, конечно, отмечаем, что есть недочеты, которые надо исправлять», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против московского «Динамо».