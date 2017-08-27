Маммана надеется выиграть с «Зенитом» Лигу Европы

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана заявил, что по итогам нынешнего сезона хочет выиграть в составе петербургского клуба Лигу Европы.
Напомним, соперниками сине-бело-голубых по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».
– Чего ждете от группового этапа Лиги Европы?
– С этим турниром я знаком по выступлениям за «Лион». В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала, где проиграли «Аяксу». С «Зенитом» надеюсь пройдем еще дальше и выиграть этот турнир. А пока, надо занимать первое место в группе.
Источник: «Матч ТВ»