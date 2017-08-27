Стюард отказался от обвинений в адрес Агуэро

Вчера стюард стадиона «Борнмута» обвинил нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в избиении во время матча 3-го тура АПЛ (1:2). Аргентинец опроверг свою вину, предложив посмотреть повтор эпизода.

Руководство «Борнмута» выступило с официальным заявлением.

«В связи с недоразумением заявление о нападении было отозвано. По версии футбольного клуба «Борнмут», стюарды и полиция выполняли свои обязательства с целью предотвратить проникновение третьих лиц на поле и обеспечить безопасность игрокам и болельщикам.

Клуб больше не будет комментировать данный инцидент», – говорится в сообщении пресс-службы «вишен».

Напомним, в результате столкновения игроков и болельщиков «Сити» с персоналом стадиона после победного гола Рахима Стерлинга арбитр Майк Дин показал полузащитнику вторую желтую карточку. Ситуацию прокомментировал главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола.