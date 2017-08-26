Агуэро подал стюарду фуражку в матче против «Борнмута», мужчина дал показания об избиении

Встреча 3-го тура АПЛ «Борнмут» – «Манчестер Сити» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Полузащитник Рахим Стерлинг забил победный гол на 7-й добавленной минуте.

Во время празднования гола нападающий Серхио Агуэро передал стюарду стадиона фуражку, которая упала в результате столкновения с игроками «Сити». По информации журналиста Daily Mail Сэма Каннингема, мужчина в беседе с полицейскими сообщил об избиении.

29-летний аргентинец вышел на поле на 66-й минуте, заменив Бернарду Силву. Встреча стала для форварда 4-й в новом сезоне. За 221 минуту на поле Агуэро забил один гол.