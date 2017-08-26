Гвардиола: «Если игрокам «Сити» нельзя праздновать голы с болельщиками, тогда надо играть без них»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод в концовке матча 3-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1). После победного гола Рахима Стерлинга арбитр Майк Дин показал полузащитнику вторую желтую карточку за затяжку времени.

«Я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что произошло в этой ситуации. Если нам нельзя праздновать голы вместе с нашими болельщиками, тогда надо играть без них. Представьте, насколько счастливы игроки и фанаты, когда команда забивает победный гол в добавленное время (на 97-й минуте – прим. «Бомбардира»)», – сказал испанец.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.