Агуэро – об инциденте со стюардом: «Я никого не бил. На повторе это отлично видно»

Вчера «Бомбардир» писал об инциденте в концовке встречи 3-го тура АПЛ «Борнмут» – «Манчестер Сити» (1:2).

Во время празднования победного гола нападающий «горожан» Серхио Агуэро столкнулся со стюардом, после чего подал ему слетевшую фуражку. По словам журналиста Daily Mail Сэма Каннингема, мужчина сообщил полиции о нападении.

«Большая победа! Касаемо всей этой истории со стюардом – я никого не бил. Любое обвинение голословно, ведь на повторе все отлично видно. Вперед, «Сити»!» – написал аргентинец в твиттере.

29-летний Агуэро провел четвертый матч за клуб в новом сезоне. На его счету один гол.