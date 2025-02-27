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  • АПЛ. «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» победили, «Арсенал» потерял очки

АПЛ. «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» победили, «Арсенал» потерял очки

Завершились еще четыре матча 27-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Тоттенхэмом» – 1:0. Единственный гол в активе Эрлинга Холанда.

Без забитых мячей сыграли «Ноттингем Форест» и «Арсенал» – 0:0.

«Манчестер Юнайтед» тоже едва не потерял очки – обыгрывать «Ипсвич Таун» (3:2) пришлось вдесятером.

Ничьей завершилось противостояние «Брентфорда» и «Эвертона» – 1:1.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Холанд, 12.

Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

Брентфорд – Эвертон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Висса, 45+4; 1:1 – О'Брайен, 77.

Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Филоджин, 4; 1:1 – Морси (в свои ворота), 22; 2:1 – де Лигт, 26; 2:2 – Филоджин, 45+2; 3:2 – Магуайр, 47.

Удаление: Доргу, 43 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Mirak92
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Сыграл вничью, а не потерял очки, Лесники не лыком шитая команда
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