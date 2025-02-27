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  • Гвардиола – о Хусанове: «С ним разговариваешь, а он все время смеется»

Гвардиола – о Хусанове: «С ним разговариваешь, а он все время смеется»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Абдукодира Хусанова после матча с «Тоттенхэмом» (1:0). Узбекистанский защитник вышел в стартовом составе «Сити» и отыграл всю встречу.

«Когда с ним разговариваешь, он все время смеется, смеется, смеется. Но он надежный игрок. Он очень быстр, у него невероятные пасы. Да, Хусанову нужно совершенствоваться, но ему всего 20.

Люди его обожают. Он молчаливый, скромный и никогда не жалуется», – сказал Гвардиола.

  • Хусанов перешел в «Сити» в зимнее трансферное окно за 40 миллионов евро.
  • 20-летний защитник из Узбекистана провел 4 матча в АПЛ.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»

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