Гвардиола – о Хусанове: «С ним разговариваешь, а он все время смеется»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Абдукодира Хусанова после матча с «Тоттенхэмом» (1:0). Узбекистанский защитник вышел в стартовом составе «Сити» и отыграл всю встречу.
«Когда с ним разговариваешь, он все время смеется, смеется, смеется. Но он надежный игрок. Он очень быстр, у него невероятные пасы. Да, Хусанову нужно совершенствоваться, но ему всего 20.
Люди его обожают. Он молчаливый, скромный и никогда не жалуется», – сказал Гвардиола.
- Хусанов перешел в «Сити» в зимнее трансферное окно за 40 миллионов евро.
- 20-летний защитник из Узбекистана провел 4 матча в АПЛ.