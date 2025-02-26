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  • Гвардиола – о Хусанове: «Не думаю, что мы будем много общаться»

Гвардиола – о Хусанове: «Не думаю, что мы будем много общаться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о языковом барьере с зимним новичком команды Абдукодиром Хусановым.

  • В январе защитника выкупили у «Ланса» за 40 миллионов евро.
  • Игрок сборной Узбекистана провел 5 матчей и забил 1 гол.
  • Он владеет русским и узбекским языками.

«Мы заставляем его заниматься как можно чаще, это очень важно для общения.

Не думаю, что даже когда он будет хорошо говорить по-английски, мы будем много общаться.

Мне так кажется из-за его характера. Но пока он понимает игру и то, что ему нужно делать, все в порядке», – заявил Гвардиола.

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Источник: City Xtra

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Комментарии (2)
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FRZZ
1740578070
Научится, терпение и труд всё перетрут ))
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Spartak_forv@
1740578760
Скорее всего Хусанов просто интроверт
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