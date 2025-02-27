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Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «МЮ»

Сегодня, 13:39

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев выразил сожаление, что не перешел из ЦСКА в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

– Вы рассказывали, что в 2012 году могли перейти из ЦСКА в «Манчестер Юнайтед». Был ли некий момент в карьере, когда, напротив, поняли, что карьера в Европе уже не получится?

– Я, наверное, об этом никогда даже не задумывался. У меня не было такого. Конечно, хотелось поиграть в Европе. В 17-18-19 лет я готов был уехать на любые деньги. Просто в тот момент времени это было, наверное, гораздо тяжелее, чем, может быть, даже сейчас, потому что уровень зарплат был гораздо выше, уровень трансфера был посложнее.

Клубы не так охотно продавали молодых, перспективных ребят, которые стабильно играют. Плюс так сложилось, что и в ЦСКА, и в «Краснодаре» я был всем доволен: и контрактными условиями, и всем остальным.

К сожалению, то, что сорвался трансфер в «Манчестер», это факт, но это был наверное, единственный такой прямой вариант, когда уже был чуть ли не контракт согласован. Поэтому да, это такое небольшое сожаление.

А в остальном – слухов было много, но других таких прямых вариантов не было, поэтому я, наверное, никогда не задумывался о том, что все, окно в Европу закрыто. Я был счастлив и в ЦСКА, и в «Краснодаре». Мы играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, поэтому все окей.

  • Transfermarkt оценивал стоимость Мамаева в июле 2012 года в 5 миллионов евро.
  • Хавбек завершил карьеру в 2022 году.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед Мамаев Павел
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