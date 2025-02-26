Агент Угальде оценил варианты продажи игрока «Спартаком»

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в эфире Tigo Sports сказал, сколько просил московский клуб за трансфер форварда.

«Интерес со стороны пары французских клубов был вполне реален в прошедшее трансферное окно. Игрок одного из этих клубов в итоге ушел в аренду, а не был продан, поэтому финансовый фэйр-плей не позволил клубу потратить 30-35 миллионов евро, которые «Спартак» просит за Манфреда.

Кроме того, у нас стоит вопрос с зарплатой. Манфред – один из самых высокооплачиваемых игроков в российской лиге, и не так много команд могут позволить себе платить ему зарплату.

Надеюсь, вопрос с [английской] Премьер-лигой будет решен, потому что это лига, в которой почти все клубы могут позволить себе заплатить эти 30-40 миллионов евро и платить зарплату, которую получает Манфред. На данный момент Премьер-лига практически не допускает никаких сделок с Россией», – сказал Морсинк.