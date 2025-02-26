Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Агент Угальде оценил варианты продажи игрока «Спартаком»

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в эфире Tigo Sports сказал, сколько просил московский клуб за трансфер форварда.

«Интерес со стороны пары французских клубов был вполне реален в прошедшее трансферное окно. Игрок одного из этих клубов в итоге ушел в аренду, а не был продан, поэтому финансовый фэйр-плей не позволил клубу потратить 30-35 миллионов евро, которые «Спартак» просит за Манфреда.

Кроме того, у нас стоит вопрос с зарплатой. Манфред – один из самых высокооплачиваемых игроков в российской лиге, и не так много команд могут позволить себе платить ему зарплату.

Надеюсь, вопрос с [английской] Премьер-лигой будет решен, потому что это лига, в которой почти все клубы могут позволить себе заплатить эти 30-40 миллионов евро и платить зарплату, которую получает Манфред. На данный момент Премьер-лига практически не допускает никаких сделок с Россией», – сказал Морсинк.

  • В сезоне-2024/25 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.
  • Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Новости по теме
«Спартак» интересовался хавбеком «Бреста»
Абаскаль раскрыл, чем занимается в Москве: «Бываю раз в два-три месяца» 3
Абаскаль рассказал об отношениях с Федуном 4
Источник: La Republica

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:38
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 