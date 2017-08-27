Икарди: «Победа над «Ромой» – отличный знак»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди подвел итог победе над «Ромой» в матче 2-го тура Серии А. Во втором тайме аргентинец оформил дубль, изменив счет с 0:1 на 2:1.

«Мы отлично провели второй тайм. Начали бороться и результат не заставил долго себя ждать. Сейчас начало сезона, поэтому мы только набираем нужный темп и иногда допускаем ошибки. Эта победа – отличный знак. Теперь надо готовиться к следующим матчам», – сказал аргентинец.

Во встрече 3-го тура «нерадзурри» примут новичка турнира СПАЛ. Напомним, в июне миланский клуб возглавил Лучано Спаллетти.