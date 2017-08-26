Бердыев: «Оздоев почувствовал себя одним из лидеров «Рубина». Это для него не потолок»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал подробный комментарий по матчу 8-го тура РФПЛ против «Тосно» (1:0).

— Неплохой первый тайм. Во втором подсели. Те ребята, которые вышли в стартовом составе, были не совсем функционально готовы после травм. Слава богу, что выиграли. Надеюсь, что к первому сентября все прояснится, и мы будем понимать, кто у нас есть, кого нет.

— Как объясните прогресс Магомеда Оздоева в этом сезоне?

— Магомед всегда был хорошим футболистом, квалифицированным игроком. Он почувствовал себя одним из лидеров. Я такой игры ждал от него. Скажу больше: это для него не потолок, он может играть более качественно.

— Насколько серьезна травма Азмуна?

— Мы поэтому его и не выпускали в стартовом составе. После травмы он не может набрать свою оптимальную форму. Сегодня был определенный риск его выпускать, но он должен был усиливать впереди и помочь на стандартах, которые у «Тосно» были опасными.

— Пауза на игры сборных пойдет на пользу команде?

— Да, безусловно. Повторюсь, мы конкретно будем знать, кто есть, и целенаправленно готовить, исходя из этого. Если человек мысленно ушел из команды, это чувствуется, обстановка немного нервозная, не очень хорошая.

— Какие планы на время паузы?

— Мы здесь будем готовиться, никуда не уезжаем.

— Если кто-то уйдет в последний момент, у вас есть кем этих игроков заменить?

— Есть, но не такого качества. Хороших игроков в бесплатную аренду не отдают. Может, будем делать ставку на молодых ребят, которые у нас есть.

В микст-зоне после матча специалист отметил неопределенность в трансферной политике клуба.