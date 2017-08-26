Моуринью: «Ибрагимович должен доказать, что он лучший форвард «Манчестер Юнайтед», чтобы выходить в стартовом составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предупредил нападающего Златана Ибрагимовича, что он должен стать лучшим форвардом команды для того, чтобы выходить на поле в стартовом составе после восстановления от травмы.

35-летний игрок, который повторно подписал однолетний контракт с манкунианцами на этой неделе, в настоящее время проходит курс реабилитации после повреждения связок колена, полученного в апреле.

«Златан знает меня, и он знает, что я предпочитаю тех игроков, которые, как мне кажется, лучше всего подходят для команды. Это всегда было моим кредо.

Если он придет сюда и докажет, что он лучший, он будет играть. Если же кто-либо другой помешает ему это сделать… Что ж, это жизнь.

Я всегда стараюсь быть честным с моими игроками и командой. Возможно, я не всегда поступаю корректно, но я стараюсь», – сказал Моуринью.