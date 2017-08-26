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  • Год назад Спаллетти запретил Паредесу переходить в «Зенит»

Год назад Спаллетти запретил Паредесу переходить в «Зенит»

26 августа 2017, 07:44
10

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес мог оказаться в Санкт-Петербурге еще год назад. Но тогда этот трансфер отменил Лучано Спаллетти, хотя аргентинский футболист понимал, что будет мало играть в «Роме» из-за высокой конкуренции на его позиции.

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Ростовом» на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 27 августа, в 20:00 по московскому времени. «Зенит» после семи туров идет на первой строчке в турнирной таблице первенства, записав на свой счет 19 очков.

– Вы помните, что Манчини сказал в раздевалке после матча со «Спартаком»?

– Тренер был очень рад, но прекрасно понимал, что это всего лишь еще один шаг вперед, нельзя задерживаться мыслями на одной игре. Всегда нужно смотреть только вперед.

– После той игры в раздевалку пришли руководители клуба, всех благодарили. Были ли отдельные премиальные за эту победу?

– Нет, нас только поздравили с прекрасной игрой, которую мы показали.

– Пару месяцев назад вы давали интервью и узнали, что «Спартак» является принципиальным соперником для «Зенита». Был ли в связи с этим особенный настрой перед матчем с ним?

– Да, разумеется, это особенный матч, я думал об этом и старался как можно лучше подготовиться к игре – физически и ментально.

– Римское дерби, суперкласико, «Зенит» – «Спартак» – вы принимали участие в каждом из этих матчей. Где болельщики ведут себя громче всего?

– Думаю, на суперкласико.

– В чем основное отличие российского дерби от остальных?

– В Аргентине куда интенсивнее проходит неделя перед матчем. Если игра в воскресенье, то уже с понедельника на улицах чувствуется нарастающее напряжение, люди готовятся к большому событию, подзадоривают друг друга.

– Три лучших стадиона, на которых вам довелось играть?

– «Бомбонера», «Камп Ноу», «Альянц Арена».

– А как же стадион «Санкт-Петербург»?

– Он – четвертый.

– Нынешний этап – лишь ступень на пути в другой клуб? Или вы допускаете, что проведете в Петербурге, скажем, семь лет?

– Никогда не задумываюсь об этом. Лучше жить настоящим.

– Тогда вопрос о прошлом. Год назад вы могли перейти в «Зенит». Почему не перешли?

– Лучано Спаллетти запретил. Я был согласен на трансфер, потому что понимал: в «Роме» большая конкуренция на моей позиции, и я буду не очень часто играть в течение сезона. Но Лучано был против.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рома Спартак Паредес Леандро Манчини Роберто Спаллетти Лучано
Комментарии (10)
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СОКОЛ САРАТОВ
1503723268
Лучано СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ Манчини оставил
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altezzik
1503723641
Надолго не задержится, мне кажется.
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insider_retro
1503724246
Судя по интервью, адекватные ответы, мысли недалеко от языка и глупостей не мелет!... За год ещё заматерел и созрел для перехода доказывать.... "Ты находишься там, где твои мысли. Убедись, что твои мысли там, где ты хочешь быть...." (Омар Хайям)
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adekvat
1503728457
Удачи и голов в ворота соперников.
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portero
1503729117
у него взгляд спокойный как то непривычно, обычно у футболистов много эмоций на лице
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Garrincha58
1503729751
мало двигается на поле почти всегда ходит пешком иногда даже тормозит игру
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порт
1503731380
Хорошо что не попал к Румыну в прошлом году.
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prezent2017
1503737586
Чем сильнее соперник, тем лучше Зенит играет. Волевая команда.
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