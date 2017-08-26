«Арсенал» согласовал с «Вест Бромвичем» продажу Гиббса

«Вест Бромвич» договорился с «Арсеналом» об условиях покупки защитника Кирана Гиббса. Об этом сообщил ресурс ESPN. По информации источника, лондонский клуб готов продать англичанина за 5 миллионов фунтов.

27-летний Гиббс еще не согласовал с «дроздами» условий личного контракта. Сделка может сорваться из-за этого обстоятельства.

Гиббс является воспитанником «канониров» и выступает за клуб на протяжении всей 10-летней взрослой карьеры. С января по апрель 2008 года играл за «Норвич» на правах аренды. В минувшем сезоне англичанин отдал пять голевых пасов в 22-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.