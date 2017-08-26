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  • Мутко: «В мае «Самара-арена» должна быть передана оргкомитету ЧМ-2018»

Мутко: «В мае «Самара-арена» должна быть передана оргкомитету ЧМ-2018»

26 августа 2017, 00:00
8

Глава РФС Виталий Мутко поделился информацией о строительстве стадиона для ЧМ-2018 в Самаре.

«Февраль месяц, я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим стадион заказчику. Помимо самого стадиона, там будет огромная работа по созданию временной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что в мае стадион должен быть передан оргкомитету турнира.

Общестроительные работы на стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча», – сказал Мутко.

Фундамент «Самара-арены» был заложен в 2014 году. Ожидаемая вместимость объекта – 45 тысяч мест. После чемпионата мира стадион будет передан «Крыльям Советов».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Весь мир Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Chesn0k
1503695706
впритык, самара не торопится
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вместе с ЦСКА
1503703351
такая арена для ФНЛ.... норм
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eleng
1503714594
Прорезался вещатель, видимо отпуск закончился... ну давай фром май харт
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СШГЭС
1503716265
Жаль, уровень команды не соответствует новому стадиону.
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Svoysvoemubrat
1503717592
45 тысяч мест такая фееричная команда, как Крылья будет собирать пару раз за сезон в лучшем случае.
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prezent2017
1503737803
Там еще не все разворовали?
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