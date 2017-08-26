Мутко: «В мае «Самара-арена» должна быть передана оргкомитету ЧМ-2018»

Глава РФС Виталий Мутко поделился информацией о строительстве стадиона для ЧМ-2018 в Самаре.

«Февраль месяц, я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим стадион заказчику. Помимо самого стадиона, там будет огромная работа по созданию временной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что в мае стадион должен быть передан оргкомитету турнира.

Общестроительные работы на стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча», – сказал Мутко.

Фундамент «Самара-арены» был заложен в 2014 году. Ожидаемая вместимость объекта – 45 тысяч мест. После чемпионата мира стадион будет передан «Крыльям Советов».