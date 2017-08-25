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    Ибрагимович: «Пришло время закончить то, что я начал»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что готов к возвращению на поле.

    Напомним, «красные дьяволы» подписали с 35-летним шведом контракт, рассчитанный на один год.

    По итогам прошлого сезона форвард покинул «МЮ»: из-за травмы колена английский клуб решил не продлевать с футболистом соглашение.

    «Я работал над своим телом и чувствую в себе силы. Сдаваться – это не про меня. Пришло время закончить то, что я начал. Путешествие продолжается», – сказал Ибрагимович.

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    Источник: Instagram

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    25.08.2017 13:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +124

      marshal9 26 августа 2017, 18:59

      давай Златан чемпионство в АПЛ,а потом к нам в зенит за чемпионством

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 26 августа 2017, 10:47

      Go ahead, Zlatan!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 25 августа 2017, 20:45

      настоящий викинг!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 августа 2017, 19:25

      Бог,чё там говорить..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      demir301 25 августа 2017, 17:57

      Боец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 августа 2017, 13:26

      Успехов, Златан!

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