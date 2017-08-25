Ибрагимович: «Пришло время закончить то, что я начал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что готов к возвращению на поле.

Напомним, «красные дьяволы» подписали с 35-летним шведом контракт, рассчитанный на один год.

По итогам прошлого сезона форвард покинул «МЮ»: из-за травмы колена английский клуб решил не продлевать с футболистом соглашение.

«Я работал над своим телом и чувствую в себе силы. Сдаваться – это не про меня. Пришло время закончить то, что я начал. Путешествие продолжается», – сказал Ибрагимович.