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    Каррера: «Отставка? Если я буду об этом думать, то никому лучше не будет – ни мне, ни «Спартаку»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал текущие результаты московского клуба и заявил, что не думает о своей возможной отставке.

    На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

    – Разговоры о возможной отставке вас не нервируют?

    – Во всем футбольном мире, а не только ведь в России, за результат в конечном итоге отвечает главный тренер, особенно когда речь идет о больших клубах и серьезных задачах. Если ты идешь тренером в такой клуб, то изначально понимаешь, какая на тебя ложится ответственность и к каким последствиям могут привести поражения.

    Разумеется, мне крайне неприятен тот результат, который мы сегодня имеем. Как он неприятен и нашему руководству: по-другому и быть не может. Но если я начну излишне нервничать в такой непростой ситуации и все время думать, отправят меня в отставку или нет, лучше никому не будет – ни мне, ни команде.

    Поэтому я стараюсь прятать эмоции подальше и работать над тем, чтобы исправить ситуацию. Не в одиночку, конечно, а вместе со всеми. Момент у нас сейчас сложный, но ведь футбол – это часть жизни, а в жизни не всегда все бывает просто.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2017 13:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 августа 2017, 15:30

      Несмотря на провальное начало,Каррера должен продолжать ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 25 августа 2017, 15:14

      верим Каррера

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 25 августа 2017, 15:07

      какая отставка.рано об этом

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 15:00

      Красавчик-очень тактичен как всегда между прочим.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 августа 2017, 14:46

      Посмотрим как Каррера в ЛЧ сыграет. Если провалит, то отставка будет ближе некуда.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 августа 2017, 14:16

      какая отставка? валера топил команду 5 сезонов, о чем вообще речь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 13:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лично я за то, чтобы он остался, чтобы цирк продолжился. Как приятно смотреть представление, глядучи со стороны!

      -9
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > prezent2017 25 августа 2017, 14:32

      Это у Зенита весь прошлый сезон был цирк во главе со старым клоуном! Вот на счет того циркача точно жалко...

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 25 августа 2017, 13:08

      Верно, спрячь эмоции подальше, туда-же пошли журналистов и готовь команду.

      19
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 августа 2017, 13:07

      И он прав ....
      Даже конь на четырех ногах и тот спотыкается (поговорка)

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