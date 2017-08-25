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  • Каррера: «Отставка? Если я буду об этом думать, то никому лучше не будет – ни мне, ни «Спартаку»

Каррера: «Отставка? Если я буду об этом думать, то никому лучше не будет – ни мне, ни «Спартаку»

25 августа 2017, 13:01
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал текущие результаты московского клуба и заявил, что не думает о своей возможной отставке.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

– Разговоры о возможной отставке вас не нервируют?

– Во всем футбольном мире, а не только ведь в России, за результат в конечном итоге отвечает главный тренер, особенно когда речь идет о больших клубах и серьезных задачах. Если ты идешь тренером в такой клуб, то изначально понимаешь, какая на тебя ложится ответственность и к каким последствиям могут привести поражения.

Разумеется, мне крайне неприятен тот результат, который мы сегодня имеем. Как он неприятен и нашему руководству: по-другому и быть не может. Но если я начну излишне нервничать в такой непростой ситуации и все время думать, отправят меня в отставку или нет, лучше никому не будет – ни мне, ни команде.

Поэтому я стараюсь прятать эмоции подальше и работать над тем, чтобы исправить ситуацию. Не в одиночку, конечно, а вместе со всеми. Момент у нас сейчас сложный, но ведь футбол – это часть жизни, а в жизни не всегда все бывает просто.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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alex1951
1503655657
И он прав .... Даже конь на четырех ногах и тот спотыкается (поговорка)
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Приус
1503655729
Верно, спрячь эмоции подальше, туда-же пошли журналистов и готовь команду.
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prezent2017
1503655786
Лично я за то, чтобы он остался, чтобы цирк продолжился. Как приятно смотреть представление, глядучи со стороны!
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VVM1964
1503659005
НЕ ВИЖУ СМЫСЛА В СМЕНЕ ТРЕНЕРА , НУЖНО ТОЧЕЧНОЕ УСИЛЕНИЕ СОСТАВА И ПОМЕНЯТЬ НАСТРОЙ И ПСИХОЛОГИЮ КОМАНДЫ .
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piligrim1986
1503659788
какая отставка? валера топил команду 5 сезонов, о чем вообще речь
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BRO_football
1503661618
Посмотрим как Каррера в ЛЧ сыграет. Если провалит, то отставка будет ближе некуда.
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Диктор
1503662413
Красавчик-очень тактичен как всегда между прочим.
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лёха72
1503662868
какая отставка.рано об этом
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FCSM#REDWHITE#
1503663295
верим Каррера
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acer2003
1503664256
Несмотря на провальное начало,Каррера должен продолжать ...
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