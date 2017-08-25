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    Орлов: «Как хороший хозяин, Манчини должен придержать Дзюбу в «Зените»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не должен покидать команду во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что 29-летнего форварда планируют арендовать «Локомотив» и «Краснодар».

    «Дзюба сам должен решать этот вопрос. Вчера он не очень хорошо вышел, проиграл несколько единоборств. Все зависит от главного тренера, как в театре от главного режиссера. Но навыки у Дзюбы есть, они не могли пропасть, он не мог проснуться в один момент и все забыть.

    Нельзя спешить отказываться от него. Я думаю, по-хозяйски нельзя упускать Дзюбу. Как хороший хозяин в доме главный тренер должен придерживать запасы на будущее. Это мое мнение», – сказал Орлов.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2017 12:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +901

      Krics 25 августа 2017, 17:55

      Блин, Гена жжет, когда у дерева были навыки, он был лучшим бомбардиром России хоть раз? Его уровень Ростов, но баз Жано 0, в зени без Халка 0.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Krics 25 августа 2017, 19:00

      А чем вам уровень Ростова не нравится?Что он некоторым по 4 штуки накидывает?

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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 августа 2017, 16:12

      Да, какого лешего он нужен? Ошибка изначально была в его покупке. Отдавать и ещё доплатить, чтоб никогда не возвращался. Его уровень - низа первого дивизиона.

      0
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      Рейтинг: +27

      AntonyScore 25 августа 2017, 15:31

      "Хозяюшко"

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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:16

      гнать это дерево.....

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      Рейтинг: +11239

      alp 25 августа 2017, 14:35

      Дзюба вчера выглядел очень тяжело, даже на фоне уставшего кокорина.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 25 августа 2017, 14:14

      Манчини в "Зените" не хозяин, а гость. Причём гость своеобразный. Когда от него есть толк для настоящего хозяина, его холят и лелеют, а как что-то начинает идти не так, то этого гостя берут за шкирку и дают хорошего пенделя в придачу. Вспомните мультик "Жил, был пёс!" Только в мультике всё кончается хорошо, а в жизни...

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > multiscan 25 августа 2017, 16:26

      "гостя берут за шкирку и дают хорошего пенделя в придачу" Вы забыли написать про огромные отступные которые надо будет выплатить этому гостю))

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Jenea83 25 августа 2017, 22:01

      А у нас после того, как было объявлено о том, что можно наплевать на решение международных судов, уже и отступные не платить можно.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 августа 2017, 14:11

      Дзюба не вписывается в новую концепцию игры Зенита, даже вчера, когда вышел на замену, после проигранных единоборств, назад в защиту не возвращался, лежал на газоне или передвигался гусиным шагом, по хорошему, Зениту требовалась не пропустить и поэтому нужно было закрыться, а Дзюба такое ощущение стремился гол забить, когда остальным 9 игрокам это не требовалось.


      Однозначно должен уходить.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 августа 2017, 14:08

      Надо искать у Артема уязвимое место для хорошего пендаля. Либо он полетит либо вылетит. Так как он играл вчера, было похоже, что он только вышел из кабака. То что такой высокий, умеющий играть головой игрок, нужен Зениту - бесспорно. Но в таком состоянии - нет.

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 25 августа 2017, 13:43

      как хороший хозяин пусть не забывает выгуливать по утрам, кормит профи кормами...и пусть еще отвадит от инсаграмма

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк > папа сибиряк 25 августа 2017, 13:45

      Впрочем имхо дзюба нормальный чел, но его уровень это крепкий середняк ПЛ, но не клуб с европейскими амбициями

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2017, 13:41

      Ну давайте ещё пожалеем этого инородца-беженца. За что только, не понятно. Кончать с ним надо. На размышления - неделя

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