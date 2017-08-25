Орлов: «Как хороший хозяин, Манчини должен придержать Дзюбу в «Зените»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не должен покидать команду во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что 29-летнего форварда планируют арендовать «Локомотив» и «Краснодар».

«Дзюба сам должен решать этот вопрос. Вчера он не очень хорошо вышел, проиграл несколько единоборств. Все зависит от главного тренера, как в театре от главного режиссера. Но навыки у Дзюбы есть, они не могли пропасть, он не мог проснуться в один момент и все забыть.

Нельзя спешить отказываться от него. Я думаю, по-хозяйски нельзя упускать Дзюбу. Как хороший хозяин в доме главный тренер должен придерживать запасы на будущее. Это мое мнение», – сказал Орлов.