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  • Орлов: «Как хороший хозяин, Манчини должен придержать Дзюбу в «Зените»

Орлов: «Как хороший хозяин, Манчини должен придержать Дзюбу в «Зените»

25 августа 2017, 12:11
19

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не должен покидать команду во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что 29-летнего форварда планируют арендовать «Локомотив» и «Краснодар».

«Дзюба сам должен решать этот вопрос. Вчера он не очень хорошо вышел, проиграл несколько единоборств. Все зависит от главного тренера, как в театре от главного режиссера. Но навыки у Дзюбы есть, они не могли пропасть, он не мог проснуться в один момент и все забыть.

Нельзя спешить отказываться от него. Я думаю, по-хозяйски нельзя упускать Дзюбу. Как хороший хозяин в доме главный тренер должен придерживать запасы на будущее. Это мое мнение», – сказал Орлов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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VIPded
1503653319
Кому-то же надо бакланов с крыши гонять!...
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vladimir-7
1503653955
Манчини не хозяин Зенита.
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prezent2017
1503654452
Тем более, что его никто не берет.
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Dimonadze
1503656255
Чтоб что-то вспомнить, надо что-то знать. То что Дзюба забивал - это заслуга полузащиты была. И что вы предлагаете? Посадить на лавку ожившего Кокорина? Или перевести его обратно на фланг? Это будет худшее решение!
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APchelov
1503657685
Ну давайте ещё пожалеем этого инородца-беженца. За что только, не понятно. Кончать с ним надо. На размышления - неделя
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папа сибиряк
1503657834
как хороший хозяин пусть не забывает выгуливать по утрам, кормит профи кормами...и пусть еще отвадит от инсаграмма
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ARTHUR19
1503659479
Дзюба не вписывается в новую концепцию игры Зенита, даже вчера, когда вышел на замену, после проигранных единоборств, назад в защиту не возвращался, лежал на газоне или передвигался гусиным шагом, по хорошему, Зениту требовалась не пропустить и поэтому нужно было закрыться, а Дзюба такое ощущение стремился гол забить, когда остальным 9 игрокам это не требовалось.

Однозначно должен уходить.
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alp
1503660957
Дзюба вчера выглядел очень тяжело, даже на фоне уставшего кокорина.
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woyser
1503666751
Да, какого лешего он нужен? Ошибка изначально была в его покупке. Отдавать и ещё доплатить, чтоб никогда не возвращался. Его уровень - низа первого дивизиона.
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Krics
1503672948
Блин, Гена жжет, когда у дерева были навыки, он был лучшим бомбардиром России хоть раз? Его уровень Ростов, но баз Жано 0, в зени без Халка 0.
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