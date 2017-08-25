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  • Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в 14:00 по московскому времени

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в 14:00 по московскому времени

25 августа 2017, 13:15
10

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Россию в турнире будут представлять «Зенит» и «Локомотив». Питерский клуб попал в первую корзину, железнодорожники – во вторую.

Корзина 1: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» Киев, «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория» Пльзень, «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».

Корзина 2: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Аустрия», «Герта», «Ницца».

Корзина 3: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кельн», «Риека», «Витория Гимараэш», «Аталанта», «Зюлте Варегем», «Заря», «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беер-Шева.

Корзина 4: «Аполлон», «Истанбул», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Фастав Злин», АЕК Афины, «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига Европы
Комментарии (10)
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Максим2310
1503644031
локо во 2 корзине
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alex1951
1503646206
Гадать не буду,но если Зенит прошел Утрехт,который не слабее тех,кто прошел в гр.турнир, то может быть,как нибудь и остальными разберется..... Игры то не на вылет,всегда осмотреться можно.ведь так?
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Kokmarov
1503647075
Я за то, чтобы кто-нибудь посильнее попал в наши группы. Если ставить перед собой нормальные цели надо с сильными соперниками играть, даже проиграть не позорно. А то попадешь в лоховскую группу и вылететь оттуда - это гораздо более негативные эмоции. Нам бы Арсенал, Марсель, Кельн, Црвену кому-нибудь ради "мести".
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мистер-твистер
1503651795
супер группа будет такая:Копенгаген,Локомотив,Шериф и Лугано)).и вторая:Зенит,Макабби,Астана и Цревена)).ахахахахаха
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Bivaliy67
1503651808
Эвертон (Марсель, Ницца, Сосьедад), Аталанта (Кёльн или Хоффенхайм), Црвена - вот с такими если пройдём с 1-го места, тогда и о лионском финале с Миланом или Арсеналом можно помечтать...
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Loko...)
1503654671
Хотелось бы для локо серьезного соперника..арсенал бы хотя бы было бы не плохо посмотреть..
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Loko...)
1503655861
На счет црвены это правильно месть будет!!!
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m40
1503658015
Фавориты еще добавятся весной из ЛЧ
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Урмя
1503658267
Хочу чтобы Локо с Арсеналом были в группе!
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zra78
1503658438
Хотелось бы из первой корзины Арсенал,Лион или Милан
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