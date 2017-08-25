Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в 14:00 по московскому времени

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Россию в турнире будут представлять «Зенит» и «Локомотив». Питерский клуб попал в первую корзину, железнодорожники – во вторую.

Корзина 1: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» Киев, «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория» Пльзень, «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».

Корзина 2: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Аустрия», «Герта», «Ницца».

Корзина 3: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кельн», «Риека», «Витория Гимараэш», «Аталанта», «Зюлте Варегем», «Заря», «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беер-Шева.

Корзина 4: «Аполлон», «Истанбул», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Фастав Злин», АЕК Афины, «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени.