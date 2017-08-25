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    Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в 14:00 по московскому времени

    Сегодня в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Россию в турнире будут представлять «Зенит» и «Локомотив». Питерский клуб попал в первую корзину, железнодорожники – во вторую.

    Корзина 1: «Арсенал», «Зенит», «Лион», «Динамо» Киев, «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория» Пльзень, «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген», «Брага».

    Корзина 2: «Стяуа», «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Янг Бойз», «Марсель», «Реал Сосьедад», «Маккаби» Тель-Авив, «Локомотив», «Аустрия», «Герта», «Ницца».

    Корзина 3: «Астана», «Партизан», «Хоффенхайм», «Кельн», «Риека», «Витория Гимараэш», «Аталанта», «Зюлте Варегем», «Заря», «Русенборг», «Шериф», «Хапоэль» Беер-Шева.

    Корзина 4: «Аполлон», «Истанбул», «Коньяспор», «Витесс», «Славия» Прага, «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Фастав Злин», АЕК Афины, «Лугано», «Вардар», «Эстерсунд».

    Жеребьевка группового раунда Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.08.2017 13:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33709

      zra78 25 августа 2017, 13:53

      Хотелось бы из первой корзины Арсенал,Лион или Милан

      1
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      Рейтинг: +18

      Урмя 25 августа 2017, 13:51

      Хочу чтобы Локо с Арсеналом были в группе!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 августа 2017, 13:46

      Фавориты еще добавятся весной из ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +32

      Loko...) 25 августа 2017, 13:11

      На счет црвены это правильно месть будет!!!

      0
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      Рейтинг: +32

      Loko...) 25 августа 2017, 12:51

      Хотелось бы для локо серьезного соперника..арсенал бы хотя бы было бы не плохо посмотреть..

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 августа 2017, 12:03

      Эвертон (Марсель, Ницца, Сосьедад), Аталанта (Кёльн или Хоффенхайм), Црвена - вот с такими если пройдём с 1-го места, тогда и о лионском финале с Миланом или Арсеналом можно помечтать...

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 25 августа 2017, 12:03

      супер группа будет такая:Копенгаген,Локомотив,Шериф и Лугано)).и вторая:Зенит,Макабби,Астана и Цревена)).ахахахахаха

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 августа 2017, 10:44

      Я за то, чтобы кто-нибудь посильнее попал в наши группы. Если ставить перед собой нормальные цели надо с сильными соперниками играть, даже проиграть не позорно. А то попадешь в лоховскую группу и вылететь оттуда - это гораздо более негативные эмоции. Нам бы Арсенал, Марсель, Кельн, Црвену кому-нибудь ради "мести".

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 августа 2017, 10:30

      Гадать не буду,но если Зенит прошел Утрехт,который не слабее тех,кто прошел в гр.турнир,
      то может быть,как нибудь и остальными разберется.....
      Игры то не на вылет,всегда осмотреться можно.ведь так?

      0
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 25 августа 2017, 09:53

      локо во 2 корзине

      -1
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