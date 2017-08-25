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  • Манчини: «Надеюсь, что тот Дзюба, которого я видел по телевизору, вернется и начнет забивать»

Манчини: «Надеюсь, что тот Дзюба, которого я видел по телевизору, вернется и начнет забивать»

25 августа 2017, 00:11
28

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба выйдет на прежний уровень.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти встречах, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

– Если Дзюба уйдет, как они с Кокориным на пару должны будут забивать 35 голов?

– Я все еще надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Но давайте помнить, что Дзюба имеет меньше игрового времени и потому забивает пока меньше.

– Дзюба как игрок вам нужен или команда не пострадает от его ухода?

– Он сейчас не в лучших кондициях. Но я нуждаюсь в том Дзюбе, которого я видел по телевизору еще до приезда в Петербург. Надеюсь, что тот Дзюба еще вернется.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (28)
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СОКОЛ САРАТОВ
1503610108
Дзюба чего то лениться совсем не бежит за мячом
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Kokmarov
1503610555
Куда он вернется? Пусть не возвращается, пусть пройдет мимо или пусть в Тосно придет, далеко ехать не надо.
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BRO_football
1503612048
Да уж, против Утрехта Дзюба играл как бревно.
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Дядя Серёжа
1503626791
А почему он падал при каждом столкновении?
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Грыззь
1503634536
Он уже даано забил. На все.
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VSt
1503634646
Манчини - дипломат. И так всё понятно, но прямо не говорит
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пряник929
1503635212
Я вчера видел прежнего дзюбу: падает при каждом соприкосновении с соперником, его потери мяча обрезают полкоманды, скорости нет - забил на все...
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bset
1503638455
Правильно кто-то сказал. Манчини любит серьезное отношение к делу. Ему шуты не нужны. Тем более выйти на 15 минут, чтобы перемещаться медленнее, чем сыгравшие весь матч. Зенит не потеряет, если Дзюба уйдет. Вопрос только, куда он уйдет. Где такие бревна нужны?
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lysenkoff
1503642670
Сдулся ваш Бобик ) Они Тосно не нужен будет)
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Den Bull
1503644203
Возможно нужно дать больше игрового времени, а также нужно сначала полностью восстановиться
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