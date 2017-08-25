Манчини: «Надеюсь, что тот Дзюба, которого я видел по телевизору, вернется и начнет забивать»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба выйдет на прежний уровень.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти встречах, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

– Если Дзюба уйдет, как они с Кокориным на пару должны будут забивать 35 голов?

– Я все еще надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Но давайте помнить, что Дзюба имеет меньше игрового времени и потому забивает пока меньше.

– Дзюба как игрок вам нужен или команда не пострадает от его ухода?

– Он сейчас не в лучших кондициях. Но я нуждаюсь в том Дзюбе, которого я видел по телевизору еще до приезда в Петербург. Надеюсь, что тот Дзюба еще вернется.