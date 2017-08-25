Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Надеюсь, что тот Дзюба, которого я видел по телевизору, вернется и начнет забивать»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба выйдет на прежний уровень.

    В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти встречах, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

    – Если Дзюба уйдет, как они с Кокориным на пару должны будут забивать 35 голов?

    – Я все еще надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Но давайте помнить, что Дзюба имеет меньше игрового времени и потому забивает пока меньше.

    – Дзюба как игрок вам нужен или команда не пострадает от его ухода?

    – Он сейчас не в лучших кондициях. Но я нуждаюсь в том Дзюбе, которого я видел по телевизору еще до приезда в Петербург. Надеюсь, что тот Дзюба еще вернется.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2017 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 25 августа 2017, 10:43

      Ну выход на замену всё показал Манчини я думаю! Дзюба не в состоянии усилить Зенит! даже если его выпустить под уставшего соперника на 110 минуте! это очевидно! так что его дни сочтены в Питере! 100 пудов будут искать другого нападающего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 августа 2017, 09:56

      Возможно нужно дать больше игрового времени, а также нужно сначала полностью восстановиться

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      trudovik > Den Bull 25 августа 2017, 10:13

      А мне кажется дело вовсе не в игровом времени, а в желании и старании игрока. К сожалению, Дзюба очень обидчивая персона и вместо того, чтобы стиснув зубы, рвать и метать на тренировках, с каждой неудачей он винит не себя, а тренера.
      Ребята, которые в детстве где-то играли, прекрасно могут вспомнить игроков такого плана. Пробил мимо по воротам, а виноват тренер, потому что пялится. А когда получилось, то тренер говнюк, потому что не видел.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > trudovik 25 августа 2017, 10:39

      Ты прав! Когда он вышел на замену вчера в матче с Утрехтом, он играл с поникшим взглядом и настроением, также перемещался по полю пешком, никаких улучшений в его игре я не увидел! и такого игрока к нам отправляли, да ни за что в жизни, лучше три раза перекреститься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2017, 09:35

      Согласен, Дзюба нулевой сейчас, вышел и дерево деревом, даже по прессинговать толком не смог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 августа 2017, 09:31

      Сдулся ваш Бобик )
      Они Тосно не нужен будет)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > lysenkoff 25 августа 2017, 12:44

      По-моему это ВАШ Бобик)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 августа 2017, 09:16

      Была голова на месте , хотя бы физику подтянул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 августа 2017, 08:20

      Правильно кто-то сказал. Манчини любит серьезное отношение к делу. Ему шуты не нужны. Тем более выйти на 15 минут, чтобы перемещаться медленнее, чем сыгравшие весь матч. Зенит не потеряет, если Дзюба уйдет. Вопрос только, куда он уйдет. Где такие бревна нужны?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > bset 25 августа 2017, 10:41

      Он уже всеми мыслями в другом клубе походу! только интересно что это за несчастная команда)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 08:08

      Дзюба сдулся после ухода Халка все хуже и хуже, а может берут свое года(30)и травмы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 августа 2017, 07:26

      Я вчера видел прежнего дзюбу: падает при каждом соприкосновении с соперником, его потери мяча обрезают полкоманды, скорости нет - забил на все...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 25 августа 2017, 07:17

      Манчини - дипломат. И так всё понятно, но прямо не говорит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 25 августа 2017, 07:15

      Он уже даано забил. На все.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11