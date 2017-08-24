Маммана и Дриусси – в основе «Зенита» на матч с «Утрехтом»

Тренерские штабы «Зенита» и «Утрехта» огласили стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени на поле питерцев. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

«Утрехт»: Йенсен, Леувин, Брафхейд, Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк.

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