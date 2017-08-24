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    Маммана и Дриусси – в основе «Зенита» на матч с «Утрехтом»

    Тренерские штабы «Зенита» и «Утрехта» огласили стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

    Игра начнется в 20:00 по московскому времени на поле питерцев. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

    «Утрехт»: Йенсен, Леувин, Брафхейд, Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк.

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    Источник: Twitter

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    24.08.2017 18:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 20:05

      Давай Зеня, верим. Очки нужны России! Вперёд!

      0
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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 24 августа 2017, 20:01

      Удачи Зенит! Нужна победа!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 19:27

      Нормуль, Шатов в строю!

      1
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      Рейтинг: -7

      krisvan 24 августа 2017, 19:21

      ну удачи зенит, надеюсь не обосрёшься в очередной раз и пополнишь копилку страны набранными очками

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 24 августа 2017, 19:20

      Вперед Зенит!!!!

      1
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      Рейтинг: +16

      MARIO777 24 августа 2017, 19:05

      Ерохин...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 августа 2017, 19:00

      Будем надеяться,что Зенит победит.. как вчера ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 августа 2017, 18:53

      Оооо!!!Шатов!!!

      2
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      Рейтинг: +10

      naJLa4 24 августа 2017, 18:47

      Ерохин - дно(

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      Рейтинг: -7

      krisvan > naJLa4 24 августа 2017, 19:15

      ну манчини наверное виднее кто дно а кто нет

      -1
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