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    Аршавин назвал имена футболистов, которые могут стать лидерами сборной России на чемпионате мира-2018

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин затронул тему национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира. По мнению хавбека, лидерами сборной на турнире могут стать нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Краснодара» Федор Смолов.

    «Кто поведет сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Еще год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут.

    Что касается вопроса об отношении болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. На мой взгляд, болельщики всегда должны поддерживать сборную, стоять за нее», — сказал Аршавин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 15:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +104

      M.B. 25 августа 2017, 14:07

      поддерживать сборную, стоять за нее??????
      Чья бы корова мычала!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 12:56

      Федька стух сразу, как о Еуропе размечтался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      AntonyScore 24 августа 2017, 21:31

      Твой взгляд - это твоя проблема

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 августа 2017, 18:23

      косноязычно как-то Ндрюха изъясняется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 августа 2017, 17:41

      "Стоять за сборную"?))) Самим стоять на поле надоело?))) Хотят чтобы мы за них стояли :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > la verdad 24 августа 2017, 18:05

      Перестань! Они на поле не только стоят, но даже ходят! )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 августа 2017, 17:37

      вы получайте лямы и бухайте ..машины свои выставляйте на показ..бизнес у вас на уме..а мы типа быдла должны всегда поддерживать епт((поэтому на западе никто не задержался из вас плять..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 24 августа 2017, 17:29

      После этой речи Андрюши сразу вспоминается Кличко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 24 августа 2017, 16:13

      "Я и Майкл Джексон" - странно что не сказал ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 16:11

      НИКТО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 24 августа 2017, 15:54

      зобнина забыли

      0
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