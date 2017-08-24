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  • Аршавин назвал имена футболистов, которые могут стать лидерами сборной России на чемпионате мира-2018

Аршавин назвал имена футболистов, которые могут стать лидерами сборной России на чемпионате мира-2018

24 августа 2017, 15:23
12

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин затронул тему национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира. По мнению хавбека, лидерами сборной на турнире могут стать нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Краснодара» Федор Смолов.

«Кто поведет сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Еще год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут.

Что касается вопроса об отношении болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. На мой взгляд, болельщики всегда должны поддерживать сборную, стоять за нее», — сказал Аршавин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аршавин Андрей Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (12)
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DeutschlandUberAlles
1503579084
Головин, Дзагоев тоже по идее, если без травм обойдётся.
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Дмитрий ФКСМ
1503579292
зобнина забыли
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kos999
1503580264
НИКТО
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DSmoto
1503580425
"Я и Майкл Джексон" - странно что не сказал ...
Ответить
Chernyi Lis
1503585447
вы получайте лямы и бухайте ..машины свои выставляйте на показ..бизнес у вас на уме..а мы типа быдла должны всегда поддерживать епт((поэтому на западе никто не задержался из вас плять..
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la verdad
1503585664
"Стоять за сборную"?))) Самим стоять на поле надоело?))) Хотят чтобы мы за них стояли :)))
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koli4ka
1503588187
косноязычно как-то Ндрюха изъясняется...
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AntonyScore
1503599477
Твой взгляд - это твоя проблема
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prezent2017
1503654976
Федька стух сразу, как о Еуропе размечтался.
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M.B.
1503659227
поддерживать сборную, стоять за нее?????? Чья бы корова мычала!
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