Аршавин назвал имена футболистов, которые могут стать лидерами сборной России на чемпионате мира-2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин затронул тему национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира. По мнению хавбека, лидерами сборной на турнире могут стать нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Краснодара» Федор Смолов.

«Кто поведет сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Еще год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут.

Что касается вопроса об отношении болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. На мой взгляд, болельщики всегда должны поддерживать сборную, стоять за нее», — сказал Аршавин.