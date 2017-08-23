Губернатор: «Надеюсь, Тихонов сможет вернуть «Крылья Советов» в еврокубки»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил надежду, что нынешний главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сможет вывести в обозримом будущем команду в еврокубки.

«Тихонов самарцам хорошо знаком, в городе к нему очень хорошо относятся. Надеемся, ему хватит и навыков, и опыта, и таланта, чтобы не только решить задачу выхода в Премьер-лигу, а потом и вернуть на нашу землю международный футбол, учитывая то, какой стадион и какую инфраструктуру получит город.

Гарантировать уже сегодня, что Тихонов все сделает, мы не можем. Но все, кто его хорошо знает, говорят, что у него очень высокий потенциал. Что касается человеческих качеств, то здесь к нему вопросов нет», – заявил политик.

Сейчас волжане идут на первом месте в ФНЛ.