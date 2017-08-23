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    Губернатор: «Надеюсь, Тихонов сможет вернуть «Крылья Советов» в еврокубки»

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил надежду, что нынешний главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сможет вывести в обозримом будущем команду в еврокубки.

    «Тихонов самарцам хорошо знаком, в городе к нему очень хорошо относятся. Надеемся, ему хватит и навыков, и опыта, и таланта, чтобы не только решить задачу выхода в Премьер-лигу, а потом и вернуть на нашу землю международный футбол, учитывая то, какой стадион и какую инфраструктуру получит город.

    Гарантировать уже сегодня, что Тихонов все сделает, мы не можем. Но все, кто его хорошо знает, говорят, что у него очень высокий потенциал. Что касается человеческих качеств, то здесь к нему вопросов нет», – заявил политик.

    Сейчас волжане идут на первом месте в ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 16:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 августа 2017, 00:43

      Стесняюсь спросить куда имел ввиду Меркушкин вернет международный футбол Тихонов?) Ваша земля г-н Меркушкин -это хде?))

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      Рейтинг: +395

      meiram 23 августа 2017, 18:18

      Молодец Андрей! Удачи и везения!

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