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    В «Лужниках» проложили 216 километров сетей, стадион полностью готов к ЧМ-2018

    Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказал о готовности стадиона «Лужники» к матчам высокого уровня.

    По словам чиновника, рабочие закончили прокладку 216 километров инженерных сетей и теперь арена полностью готова к соревнованиям.

    «Заменены устаревшие и проложены новые сети. Кроме того, в «Лужниках» построено шесть очистных сооружений и две насосные станции. Арена «Лужники» полностью готова, сейчас приводится в порядок и благоустраивается прилегающая территория. В ходе работ по благоустройству будут высажены каштаны, дубы, яблони, сирень и розы», – приводит слова чиновника stroi.mos.ru.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 12:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 23 августа 2017, 18:11

      20% дохода бюджета Москвы от нефти и газа. Откуда они там взялись?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 августа 2017, 17:54

      А кто на нем играть будет, для каких клубов он и Фишт в Сочи?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 августа 2017, 17:44

      Защиту от бакланов не забудьте.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 августа 2017, 14:01

      Наконец та его доделали. Суперкубок и финал Кубка страны можем там вполне проводить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > EcioAuditore 23 августа 2017, 18:20

      А это отобьет расходы?

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Приус 23 августа 2017, 18:37

      А как на Уэмбли делают, уже с полуфинала Кубка Англии проходят на этом стаде, так же в аренду какой нибудь коме дать вот и отобьется со временем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 13:06

      Сколько лярдов распилили?

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 августа 2017, 12:47

      это хорошо

      0
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