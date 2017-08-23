В «Лужниках» проложили 216 километров сетей, стадион полностью готов к ЧМ-2018

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказал о готовности стадиона «Лужники» к матчам высокого уровня.

По словам чиновника, рабочие закончили прокладку 216 километров инженерных сетей и теперь арена полностью готова к соревнованиям.

«Заменены устаревшие и проложены новые сети. Кроме того, в «Лужниках» построено шесть очистных сооружений и две насосные станции. Арена «Лужники» полностью готова, сейчас приводится в порядок и благоустраивается прилегающая территория. В ходе работ по благоустройству будут высажены каштаны, дубы, яблони, сирень и розы», – приводит слова чиновника stroi.mos.ru.

Напомним, что чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.